Vohuni, kibernetski napadi, izgoni ...

Vse več evropskih držav se sooča s kibernetskimi vdori in z vse bolj prisotno rusko propagando. Češka je tako včeraj uvedla sankcije proti proruskemu spletnemu portalu Voice of Europe, nekdanjemu ukrajinskemu poslancu Viktorju Medvedčuku in Artjomu Marčevskemu, ki je portal vodil. Poljska je izvedla široko akcijo proti ruskim vohunom, predsednica Slovenije pa je bila tarča hekerskega napada.