Poslanci so včeraj po drugi obravnavi soglasno podprli novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki prinaša dve glavni novosti. Novela prepoveduje arome tudi v ogrevanih tobačnih izdelkih in elektronskih cigaretah, razen tobaka. Ukinja tudi kadilnice. »S predlaganimi ukrepi bomo zaščitili vse, predvsem pa otroke in mladostnike pred navidezno privlačnimi, a zdravju škodljivimi izdelki,« je poudarila Eva Vodnik,državna sekretarka na ministrstvu za zdravje.

Naknadno prepovedali tudi aromo mentola

Z novelo Slovenija v nacionalno zakonodajo prenaša delegirano direktivo evropske komisije, ki pri ogrevanih tobačnih izdelkih prepoveduje značilne arome, kot to že velja za klasične cigarete in tobak za zvijanje. Na nacionalni ravni uvaja prepoved arom v elektronskih cigaretah in njihovih tekočinah oziroma polnilih. Pri vseh izdelkih prepoveduje arome sadja, zelišč, vanilije, cimeta, bombonov in druge, z amandmajem na predlog koalicije pa so prepovedali tudi aromo mentola. Ta je bila sprva izjema, kar naj bi dosegli tobačni lobisti. Dovoljena tako ostaja le aroma tobaka.

Med tako imenovane povezane izdelke, za katere bodo veljale prepoved prodaje mladoletnikom in druge prepovedi, ki že veljajo za tobačne izdelke, bodo vključeni tudi zeliščni izdelki za segrevanje, ki sicer ne vsebujejo tobaka, so pa lahko prepojeni z nikotinom ali pa vsebujejo konopljo. Novela prepoveduje tudi kajenje v kadilnicah, s čimer bo zagotovljena popolnejša zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih. Prvotno so s predlogom predvideli prepoved kajenja v kadilnicah s petletnim prehodnim obdobjem, a so ga nato skrajšali na leto in pol.

Vejperji proti, zdravstvena stroka za

Spremembe so soglasno podprle vse poslanske skupine, je pa bilo slišati opozorila, da je treba okrepiti tudi preventivne programe ter programe pomoči na področju duševnega zdravja, ki so pri zmanjšanju škodljive rabe še pomembnejši dejavnik od prepovedi in omejevanja ponudbe.

Noveli nasprotujejo v Združenju vejperjev Slovenije, kjer menijo, da bo prepoved arom uporabnike elektronskih cigaret pahnila nazaj h kajenju, na črni trg ali k mešanju lastnih tekočin. Čeprav se strinjajo, da elektronske cigarete »niso povsem neškodljive«, menijo, da predstavljajo manj tvegano alternativo in olajšajo opuščanje cigaret.

Tovrstne argumente so zavrnili predstavniki zdravstvene stroke z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik in Onkološkega inštituta Ljubljana, ki so potrdili, da dolgoročna uporaba elektronskih cigaret podobno kot klasične cigarete zvišuje tveganje za bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorno bolezen in raka, najbolj pljučnega. Za otroke, ki začnejo kaditi elektronske cigarete, je od tri- do štirikrat bolj verjetno, da bodo začeli kaditi tudi navadne cigarete. Spremembe so podprle tudi nevladne organizacije, članice Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni, kjer so med drugim opozorili, da aromatizirani tobačni izdelki, zlasti izdelki z vsebnostjo mentola, otežujejo proces opuščanja kajenja pri mladih in povzročajo višjo stopnjo zasvojenosti.