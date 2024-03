Meddržavno sodišče: Lakota v Gazi se širi, Izrael mora ukrepati

Sodniki meddržavnega sodišča v Haagu so soglasno naložili Izraelu, naj sprejme vse potrebne in učinkovite ukrepe, da se palestinskemu prebivalstvu v Gazi nemudoma zagotovi osnovna oskrba s hrano. Meddržavno sodišče je navedlo, da se življenjske razmere Palestincev v Gazi slabšajo, lakota in stradanje se širita. »Sodišče ugotavlja, da se Palestinci v Gazi ne soočajo več le z nevarnostjo lakote (...), temveč se lakota že širi,« so sodniki zapisali v novih vmesnih sklepih tožbe Južne Afrike proti Izraelu.