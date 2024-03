Zakaj je nenadoma umrl sedemmesečni otrok z Goričkega?

Na urgenco Splošne bolnišnice Murska Sobota je bil 17. februarja pripeljan z reševalnim vozilom in v spremstvu zdravnika reševalca sedemmesečni dojenček z Goričkega. Kljub oživljanju je umrl, poroča Vestnik. Iz bolnišnice so časopisu sporočili, da je zdravnik, ki je spremljal otroka, povedal, da so svojci poklicali reševalno službo, ker je otrok nenadoma postal neodziven in ni dihal. Reševalna ekipa je že med vožnjo do bolnišnice otroka oživljala, postopek reanimacije so nadaljevali še v urgentnem centru. Po eni uri so ugotovili njegovo smrt. Otrok je bil ob prihodu v bolnišnico neodziven, ni dihal in je bil brez utripa.