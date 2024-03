O strokovnih razlogih za bolnišnico v Kranju naj se izjasnijo strokovnjaki. Jaz jih poslušam, berem, spremljam in se z njimi pogovarjam. Enotni so pri argumentih za Kranj: največji kadrovski bazen, bližina in podpora Zdravstvenega doma Kranj, ohranjanje porodništva, skrajšanje čakalnih dob v UKC Ljubljana in podobno. Ljubljanska urgenca je preobremenjena, poleg tega pa bi Kranj lahko v določenih primerih pokrival tudi del sekundarne zdravstvene dejavnosti za osrednjeslovensko regijo.

Gorenjska si novo, moderno, vsem dostopno bolnišnico nedvomno zasluži. Splošna bolnišnica v Kranju bi bila za 200.000 prebivalcev teh krajev prava rešitev. Glede na vse možne kazalnike bi bila najlažje in najhitreje dostopna za večino prebivalcev Gorenjske. Od Rateč na enem ali Žirov na drugem koncu je do Kranja enako vožnje.

Zdaj je priložnost, da Gorenjci vsaj enkrat nastopimo enotno. In pozabimo na parcialne, lokalne interese. In smo slišani vsi, tudi tisti iz »skrajnih« koncev Gorenjske.

Ministrstvo za zdravje nagovarjam, naj odločitev sprejme čim prej in naj bo ta na podlagi strokovnih mnenj in potreb večine prebivalstva naklonjena lokaciji v Kranju. Občanke in občane ter župane občin cele Gorenjske pa nagovarjam k strpnosti, razumevanju, poslušanju argumentov in predvsem k enotnosti. V dobro vseh nas.

mag. Andraž Kopač, nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana