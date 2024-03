Nepreslišano: dr. Igor Lukšič politolog, nekdanji minister

Za s kapitalizmom sprijaznjene socialne demokracije je prostora vse manj: sodobni stadij kapitalizma na obrobnih državah ne pozna milosti do levičarjenja. Vsako politiko, ki malo diši po levici, takoj razglasijo in zbombardirajo kot oženje ustreznega okolja za podjetništvo in investicije. Nobena nacionalna socialdemokracija ne more biti več močnejša od globalne kapitalske sile. V centru kapitalizma pa so se socialdemokracije, kolikor je od njih še ostalo, že uklonile svojim delodajalcem – in v resnici niso več prave zaveznice socialdemokratske paradigme v marginalnih državah. Usmerjene so za ohranjanje privilegijev, ki so si jih vladajoče države priborile v obdobju kolonializma in imperializma in ki jim še omogoča posebni status pri delitvi ustvarjenih dobrin v svetu.