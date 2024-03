Slovensko zunanje ministrstvo je prejšnji četrtek sporočilo, da je ruskega diplomata, ki je opravljal aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom, razglasilo za nezaželeno osebo. Ob tem je diplomatu, šlo naj bi za namestnika vojaškega atašeja Sergeja Lemeševa, postavilo enotedenski rok, da zapusti državo.

Arčon je danes povedal, da odločitev o izgonu ni bila sprejeta čez noč, ampak je bila tehtna in premišljena.

Dejal je še, da ne more oz. ne sme potrditi informacij o domnevni mreži ruskih študentov v državi, ki naj bi skrbeli za propagando, saj da gre za tajne podatke.

Prav tako zaradi tajnosti ne more in sme komentirati postopkov glede domnevnih ruskih vohunov, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji, je dejal Arčon. Moški in ženska, ki naj bi se predstavljala z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch, sta osumljena vohunjenja za Rusijo. Sodišče je zanju lani odredilo pripor, grozi pa jima do osem let zapora.