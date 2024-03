Kot je danes sporočil upravljalec letališča Fraport Slovenija, je na ljubljanskem letališču sezonskost prometa izrazita. Spomladi začne število potnikov strmo naraščati in doseže vrhunec v poletnih mesecih, ko jih z letališča potuje vsaj še enkrat toliko kot v zimskih.

Letošnja poletna sezona, ki bo trajala do 26. oktobra, bo ponudila pestrejši nabor letov, tako po številu destinacij kot pogostosti letov. 22 rednih prevoznikov bo v višku sezone ponujalo več kot 150 letov tedensko na 25 destinacij. Mreža bo okrepljena tudi s pogostejšimi povezavami na evropska vozlišča.

Že v prvih dneh poletnega voznega reda se na Brnik po zimskem premoru vračajo povezave Finnaira v Helsinke (1. aprila), Aegean Airlines v Atene (5. aprila) in Transavie na pariški Orly (5. aprila).

Nekaj prevoznikov bo to poletno sezono v primerjavi z lansko letenje okrepilo. Lufthansa bo z majem začela zagotavljati dva dnevna leta v München. Air Montenegro bo v Podgorico letel tudi čez poletne mesece (prej se je povezava izmenjevala z leti v Tivat).

Pogostejši bodo leti Air Serbie v Beograd in Transavie France ns letališče Orly v Parizu. British Airways bo dnevno letel na London Heathrow, prav tako bodo dnevni leti prevoznika Brussels Airlines v Bruselj. Lani uvedena povezava Wizz Aira v Skopje bo okrepljena z dodatnim tedenskim letom.

Vzpostavljene bodo tudi nekatere nove povezave. 25. aprila bo lete v Rigo vzpostavil prevoznik Airbaltic, ki bo Slovenijo z Latvijo povezoval dvakrat na teden, vsak četrtek in nedeljo. Nova povezava prevoznika Norwegian v Koebenhavn bo zaživela 29. aprila. Potnikom bodo leti na Dansko na voljo dvakrat na teden, sprva ob ponedeljkih in petkih, v vrhuncu poletne sezone pa ob torkih in sobotah.

V nizu novih povezav se bo zvrstila še Iberijina v Madrid, ki bo vzpostavljena 29. julija z dvema letoma na teden čez avgust.

Napovedi letenja na počitniške destinacije kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo najbolj priljubljene destinacije na grških otokih, v Egiptu, Tuniziji, Turčiji, Španiji in Franciji ter druge privlačne poletne lokacije. Turistične agencije napovedujejo čarterske lete na skupaj kar 57 destinacij.