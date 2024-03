9. januarja nekaj po 14. uri so v regijskem centru za obveščanje prejeli klic, da je na krožni kabinski žičnici Kanin prišlo do nesreče. Med postajama A in B se je snela jeklenica z vodil na dveh stebrih, zaradi česar je gondolska kabina z dvema zaposlenima obvisela v zraku. Po dogodku so na kraju posredovali gasilci PGD Bovec, gorski reševalci GRS Bovec in policist gorske policijske enote PU Nova Gorica, ki so s pomočjo vrvne tehnike oba delavca nepoškodovana rešili iz gondolske kabine.

Preiskava nesreče je pokazala, da je snetju jeklenice oz. transportne vrvi botroval človeški faktor v kombinaciji z naravnimi dejavniki. Policisti so zoper dve fizični osebi podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu, je potrdil Dean Božnik s policijske uprave Nova Gorica.