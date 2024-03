Pred Matejem Mohoričem je vrhunec spomladanskega dela sezone, saj sta pred njim najljubša spomenika, dirka po Flandriji in Pariz–Roubaix. Kar malce nenavadno se je bilo v torek popoldne srečati z njim v prestolnici; v prenovljeni trgovini Hervis so slovenskega šampiona povabili na dogodek ob začetku kolesarske sezone za rekreativce. »Takšni dogodki, ko lahko polepšam dan otrokom, so mi vedno v veselje in so sestavni del mojega poklica. Pred pomembnim dirkami imam dva prosta dneva, nato pa grem v Belgijo, kjer si bom ogledal traso dirke po Flandriji in se pripravil na dirko,« je svoj natrpan urnik pojasnil ​Matej Mohorič, ki je letos enkrat že zmagal na drugi etapi v Valencii, blizu uspeha je bil tudi na La Primaveri v Sanremu. »Z začetkom sezone sem zelo zadovoljen. Etapna zmaga in vrhunska rezultata na spomeniku Milano–Sanremo in na Strade Bianche. Malce manj sem zadovoljen z belgijskimi klasikami, čeprav sem vse končal v najboljši petnajsterici,« je začetek svoje sezone povzel najbolj analitičen kolesar v karavani.

Vožnja s kolesom kot bi ležal na kavču

Torkovemu dogodku primerno je Kranjčan nagovoril svoje številne oboževalce. »Mi vso zimo garamo, da zdaj z dobrimi rezultati tudi vas spravimo na kolo. Zadajte si cilj, saj je tako vse lažje. Vožnja s kolesom mora biti užitek. Pojdite na kolo, četudi za 40 minut, to je zelo kvalitetno in zdravo izkoriščen čas,« je dejal vedno zgovoren kolesar.

Na vprašanje sedemletnega navijača, kako lahko prevozi tako naporne tekme, je odgovoril: »Začel sem nekako pri tvojih letih. Vsak dan sem bil na kolesu, zdaj v profesionalni karieri pa naredim okoli 30.000 kilometrov na leto. S treningom sem svoj metabolizem spravil do te ravni, da ta pri vožnji 40 kilometrov na uro po ravnini na cesti porabi enako energije, kot bi ležal na kavču,« je bil slikovit.

Dvakrat se mu je spremenilo življenje

Slovenski kolesarski as ni bil edina zvezda druženja z navijači. Eminentno zasedbo, ki jo v Sloveniji težko srečaš na istem mestu, je sestavljal še Italijan Sonny Colbrelli. Nekdaj vrhunski kolesar je največji uspeh v karieri doživel leta 2021, ko je zmagal na dirki Pariz–Roubaix. Dirka, ki je najbolj pri srcu tudi Mohoriču. »Ta dan mi je za vedno spremenil življenje. Tisto dirko sva bila z Matejem sostanovalca v hotelski sobi. Zjutraj je deževalo in sva se le spogledala. Nič si nisva rekla, a drugo je zgodovina,« se svojega vrhunca spominja ​Sonny Colbrelli. Mohorič je priznal, da so imeli takrat na svojih kolesih znamke Merida nekaj tehnološke prednosti pred tekmeci.

Triintridesetletnemu Italijanu se je življenju spremenilo drugič manj kot leto zatem, saj mu je zastalo srce. Moral je prekiniti športno pot in je zdaj športni direktor, ki Mohoriču daje navodila iz avtomobila. »Zdaj poskušam vsak dan živeti, kot da je zadnji. Pri Mateju najbolj občudujem to, da je vedno nasmejan ne glede na rezultat,« je Italijan govoril v italijanskem jeziku, čeprav dobro govori tudi angleško. Vlogo prevajalca je opravljal kar Matej Mohorič sam, ki je tako pokazal še enega od svojih številnih talentov in se mu za delo po koncu karieri profesionalnega kolesarja ni treba bati.

