Dve od treh tekem zadnjega kroga dodatnih kvalifikacij za Euro 2024 sta se končali šele po streljanju enajstmetrovk. V Tbilisiju so se na stadionu Boris Paichadze svoje prve uvrstitve med najboljše evropske reprezentance veselili gruzijski nogometaši, v Cardiffu pa so Poljaki s 5:4 ugnali domači Wales. S preobratom so v Vroclavu do minimalne zmage z 2:1 prišli Ukrajinci, ki so bili boljši od Islandije.

»Še nikoli v življenju nisem doživel takšnih čustev. Igral sem na številnih stadionih, a nikjer še nisem videl takšne podpore. Hvala navijačem, oni so bili najpomembnejši dejavnik,« je po koncu tekme vtise strnil največji zvezdnik gruzijskega nogometa Kviča Kvarašhelja. Vendar junak tekem ni bil 23-letni nogometaš Napolija, ki je svojo nogometno pot začel v Dinamu iz Tbilisija, pač pa sta bila to njegov vrstnik, vratar Giorgi Mamardašvili, in vezist Nika Kvekveskiri. Prvi zato, ker je ubranil strel z enajstih metrov kapetanu grške reprezentance Tasosu Bakasetasu, drugi pa je dosegel odločilen zadetek za zgodovinsko uvrstitev Gruzije na evropsko prvenstvo. Po 90 minutah igre se mreži nista zatresli, prav tako ne v podaljšku, kjer sta obe ekipi imeli po eno stoodstotno priložnost – Konstantinos Mavropanos je s strelom z glavo zatresel okvir gruzijskih vrat, za domačo ekipo pa je priložnost zapravil Giorgi Tsitaišvili.

Gruzijci, ki jim je državni vrh obljubil državna odlikovanja, so bili do zdaj najbližje zadnjemu evropskemu prvenstvu, ki je potekalo v kar dvanajstih evropskih državah, vendar jim je 12. novembra 2020 v finalu dodatnih kvalifikacij slavje preprečil napadalec Severne Makedonije Goran Pandev. V dozdajšnjih devetih medsebojnih tekmah so prvič premagali Grke, ki so bili pred 20 leti evropski prvaki, zadnjič pa so na velikem tekmovanju igrali pred desetimi leti, ko so nastopili na svetovnem prvenstvu v Braziliji.

Tudi v Cardiffu gledalci po 120 minutah igre niso videli golov, tako da so o potniku v Nemčijo odločali streli z enajstih metrov. Poljaki so dosegli vseh pet zadetkov, v zadnji seriji pa je Wojciech Szczęsny ubranil strel Daniela Jamesa za njihovo peto zaporedno uvrstitev na evropsko prvenstvo. »Na Euro bi se morali uvrstiti že skozi skupinski del. Žal se nismo, smo pa zato v Cardiffu opravili veliko delo. Veliko tudi zato, ker bi v primeru poraza verjetno končal reprezentančno kariero,« je dejal poljski junak, 33-letni vratar Juventusa Wojciech Szczęsny.

V Vroclavu so Ukrajinci do zmage prišli v drugem polčasu. Islandci so v prvem z zadetkom Alberta Gudmundssona (30.) povedli, v nadaljevanju pa sta jih Viktor Cigankov (54.) in Mihajlo Mudrik (84.) četrtič zaporedoma popeljala na evropsko prvenstvo. »Ni bilo dobro, da smo spet prvi prejeli zadetek in smo potem morali loviti izenačenje, toda na koncu se je vse dobro izteklo. Imamo dobro ekipo in prepričan sem, da bomo to potrdili tudi na evropskem prvenstvu,« je po zmagi v Walesu dejal ukrajinski reprezentančni vezist Oleksandr Zinčenko.