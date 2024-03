Herbert Marcuse: Enodimenzionalni človek: raziskovanje ideologije napredne industrijske družbe (Založba Krtina)

O tem, da živimo v iluziji, da imamo svobodo in izbiro, medtem ko smo ujetniki sistemskih omejitev, je v svojem prelomnem delu Enodimenzionalni človek razmišljal v ZDA preseljeni nemški filozof Herbert Marcuse. Delo, ki velja za eno pomembnejših iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, med drugim predstavlja kritiko množične kulture, potrošništva in politične apatije, avtor pa z njim ponuja tudi vpogled v mehanizme, ki ohranjajo status quo in preprečujejo razvoj alternativnih družbenih možnosti.

Philip Burt: Sokrat bojevnik (KUD Apokalipsa)

Stripovski ustvarjalec Matjaž Bertoncelj, čigar stripovski opus sestavljajo s črnim humorjem, satiro in močno ekspresivnostjo začinjena dela, ustvarja tudi za otroke ter riše stripe po literarnih predlogah. Njegov sedemnajsti strip, naslovljen Sokrat bojevnik, je nastal po komični drami, ki jo je napisal Philip Burt, njegov profesor kreativnega pisanja na akademiji AVA. Gre za delo, v katerem avtorja preizprašujeta družinske vrednote in eksistencialni boj v karikaturistični črno-beli formi.

Katja Gasser: Od odraslih sem pa res pričakovala več (Založba Miš)

Mnogi starši majhnih otrok v izjavah in domislicah svojega potomstva prepoznavajo veliko pronicljivost in duhovitost, tudi Katja Gasser, literarna kritičarka in kulturna novinarka, ki živi na Dunaju. Dialoge – nekatere resnične, nekatere izmišljene – med njo in njeno hčerko o raznih temah, tudi strahu, ljubezni, branju, družini, pričakovanjih in še čem, je začela zapisovati v času pandemije. Pogovori, ki ponujajo pogled na svet z otroške perspektive, so zaživeli ob ilustracijah Marie Frenay.

Sara Zupan: Dnevnik nore skulirane sladostrastnice (Založba Sanje)

Pisateljica, lektorica in avtorica literarnega bloga Sladostrastnica Sara Zupan, ki je dejavna tudi na področju boja za pravice živali, je pred leti izdala pretežno avtobiografski roman Zapiski nore sladostrastnice, v katerem je popisala svoje študentsko dojemanje sveta in muke neizživete ljubezni. Predlani je nato objavila še Zapiske skulirane sladostrastnice, pri katerih gre večinoma za fikcijo. Pričujoče delo o odnosih, iskanju same sebe in o ljubezni je združitev obeh omenjenih romanov.

Dimitrij Rupel: Voditelji Slovenije (Mladinska knjiga)

Da delovanje politikov med osamosvajanjem »ni bilo komorno muziciranje kvarteta, ampak bojevanje med različnimi glasbili«, v svoji novi knjigi zapiše Dimitrij Rupel, ki je strnil svoje osebne poglede na ljudi in dogodke, ki so zaznamovali to obdobje. Njegov izbor vključuje Jožeta Pučnika, Janeza Drnovška in Milana Kučana, ki ga uvršča med najbolj »spremenljive, prilagodljive slovenske politike«, ter Janeza Janšo, za katerega zapiše, da je iz »idola slovenske pomladi postal demonična osebnost«.