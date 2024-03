Na Hrvaškem veliko noč praznujejo na različne načine in v ta namen organizirajo veliko zanimivih dogodkov. Ena najbolj obiskanih prireditev je zagotovo tradicionalna velikonočna čarovnija na posestvu družine Salaj. Salajevi na svoje posestvo iz leta v leto privabijo več obiskovalcev iz različnih koncev Hrvaške in tudi sosednjih držav. Letos jih lahko obiščete vsak dan od petka, 22. marca, do nedelje, 7. aprila, med 14. in 21. uro. Sprehodili se boste med več kot 40.000 svetlikajočimi se pisankami, mnogimi svetlobnimi atrakcijami, zajčki in drugimi velikonočnimi čudeži. Na ogled bo tudi razstava lesenih skulptur nemškega kiparja Martina Reichmanna, ki je znan po tem, da ustvarja z motorno žago.

Dogodek za vse generacije

Organizatorji so poskrbeli za pester spremljevalni program. Otroci bodo lahko jahali konje, se vozili z vlakom in vrtiljakom, raziskovali napihljive gradove, šli na lov za velikonočnimi pisankami, tekmovali v vlečenju vrvi, skakali z vrečami in še veliko več. Na osrednjem trgu bo tudi velikonočni sejem z domačimi izdelki, ki bo zagotovo pritegnil odrasle obiskovalce. Na posestvu Salajevih bo tako vsak našel nekaj za svoj okus. Vstopnica za odrasle stane 4 evre, otroci do 7 let v spremstvu odraslih pa lahko dogodek obiščejo brezplačno.

Na posestvu bodo prihod pomladi in veliko noč pozdravili tudi s tradicionalnim velikonočnim kresom, ki ga bodo prižgali v soboto, 30. marca.