Velika noč je pomemben del hrvaške tradicije, ki ga spremljajo številni običaji. V preteklosti so se Slavonci med 40-dnevnim postom odpovedali mesu in mesnim izdelkom ali hrano uživali zgolj enkrat na dan. Še danes pa v tem času radi jedo predvsem postne jedi, kot so slane žemljice in kvašeni flancati, ki jim navihano rečejo kar raztrgane gate. Na cvetno nedeljo prinesejo k maši šopek vejic – po navadi vejice oljke, pa tudi drena, leske in bršljana. Ponekod na ta dan še vedno gojijo tudi navado umivanja s cvetjem (pogosto vijolicami) in zelišči.

V soboto se peče sirnica in barvajo jajca

Na veliki četrtek fantje z lesenimi ragljami označujejo čas jutranje, opoldanske in večerne molitve, še vedno pa poznajo tudi običaj vezanja cerkvenih zvonov. Na veliki petek otroci posebej okrašene biče vihtijo nad klopmi in tlemi v cerkvi, da bi iz vseh nas izgnali Judeža oziroma da bi dobro zmagalo nad zlim. Za veliki petek je značilen tudi strog post, na mizi pa se znajdejo ščuka, fižol, sirovi štruklji ter orehova in makova potica. Velika sobota pa je dan tišine in molitve, ko gospodinje pečejo sirnice, otroci pa barvajo pirhe. V Slavoniji so velikonočna jajca najpogosteje barvana z naravnimi barvami, na primer porisana z voskom, nato pa obarvana s pomočjo čebulnih olupkov.

Velika noč se začne z blagoslovom jedi, temu pa sledi veselje ob slastnih dobrotah, kot so šunka, jajca, kulen, vino, žganje, hren in kruh, pa tudi druge tradicionalne velikonočne jedi, kot so pinta, sirnica, pogače s pisanicami, različna peciva, kuhana šunka in šunka, pečena v kruhu, z mlado čebulo, hrenom in redkvicami in tako dalje. Po pojedini sledijo igre, ki se jim radi pridružijo tudi odrasli, na primer tolčenje pirhov.

Doživite praznično vzdušje v Slavoniji

Kar nekaj dogodkov se bo v naslednjih dneh zvrstilo po Slavoniji. Morda si lahko privoščite oddih, poln dobre hrane in pijače ter čudovitih kulturnih in naravnih znamenitosti. Med drugim lahko obiščete Velikonočni sejem v Kutjevu (29. marec), ki bo potekal na Trgu graševine. Vzporedno bodo potekali tudi sejem cvetlic in ročnih del, zabavni program ter kreativne delavnice in druge aktivnosti za otroke. Vabi tudi Velikonočni sejem v Požegi (29.–30. marec). V fotogeničnem in praznično okrašenem mestu vas čakajo veliko število razstavljalcev domačih in ročno izdelanih izdelkov, tradicionalni velikonočni zajtrk, gledališka predstava, delavnice, igre in lov na pirhe za najmlajše, privoščite pa si lahko tudi posebno, brezplačno velikonočno vožnjo s kočijo. Na veliki noči v Osijeku – Šarana jaja bojama grada (30. marec) pa boste na enem mestu odkrili hrvaške velikonočne tradicije, lokalne okuse, dobrote in izdelke v največjem mestu v Slavoniji.