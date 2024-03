Naslova »Izrael ne dovoli več dostave pomoči na sever Gaze« in »Guterres znova pozval k umiku omejitev« sta dokaz nemoči mednarodne skupnosti. O popolni degeneraciji izraelske vojske pa kaže tudi naslov: »Izraelska vojska nadaljuje obleganje bolnišnic v Gazi.« Hkrati pa je bedno in žalostno, da se v 21. stoletju kaj takšnega ob vsakodnevnem genocidu javno izvaja vsem na očeh. Gre enostavno za to, da so kraje in umori dovoljeni, če za njimi stojijo veliki in močni akterji. Zato se jim nihče niti ne upa reči, da so navadni tatovi in morilci.

Ja, saj na koncu gre res verjetno za nove načrte in vlaganja ogromnih količin denarja v investicije v vzporedni prekop do Sredozemskega morja. Pa za črpanje plina v Gazi in še kaj. Na primer test, kako mednarodna skupnost reagira na neke skrajne nečloveške poteze navadnih kriminalcev na oblasti. Kako preproste so včasih stvari. Motijo jih le kakšne volitve, ki naj bi dajale videz demokratičnosti. Tako v ZDA kot v Evropi, Izraelu ali drugje. Tudi v Sloveniji.

Ampak zdi se, da kradljivcem ne smeš reči, da so tatovi, in verskim fanatikom, ki pobijajo otroke ne, da so morilci. Vseeno čudno. Kaj ko bi se ponovno zgodilo, kar se je že v preteklosti v Sloveniji, da bi kdo tu okupiral, požigal, rušil, kradel in moril? Ali bi tudi to bilo sprejemljivo za vse nas? Ja, res hitro pozabljamo, kar se nam je dogajalo pred nekaj desetletji in kar se danes dogaja Palestincem. Seveda pa so prvi »pozabljivci« sami Izraelci in njihovi podporniki v Ameriki in Evropi. Ali je res sprejemljivo ščuvanje k sovraštvu in drugačnim? Kraja pa je dovoljena le izbrancem.

Pa še za konec: streljanje in ubijanje neoboroženih ljudi, v bolnišnicah v Gazi in v koncertni dvorani v Moskvi so postali normalne poteze skoraj vseh oblastnikov in njihovih izvajalcev. Tudi namerno stradanje in preprečevanje dostave vsakršne pomoči so pravzaprav le test, kako reagirajo mediji, oblastniki, vojaki, politiki, verski voditelji in še kdo. In odgovor je ta trenutek na dlani. Vse je dovoljeno.

Miloš Šonc, Grosuplje