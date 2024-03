V ZDA in marsikje po svetu so te okrogle štručke izredno priljubljene. Bejgle oz. bagels, kot jih poimenujejo, počasi svoj prostor dobivajo tudi v Sloveniji, saj jih lahko najdete v že marsikateri trgovini. Tradicionalno so pripravljeni z moko in kvasom in so po začetnem vzhajanju in oblikovanju najprej kuhani, nato pa še pečeni. Prav te tradicionalne lahko najdete pri nas. Zadnja leta pa so (v tujini in tudi v Sloveniji) zelo priljubljeni bejgli, pripravljeni z grškim jogurtom, saj vsebujejo dosti več beljakovin. Jajčni pa so prav zaradi jajc še bolj bogati z beljakovinami. Ker jih pripravite s pecilnim praškom, ki ne potrebuje vzhajanja, pa so tudi pripravljeni hitreje od tradicionalnih. Če vam je pomemben vnos beljakovin (in moral bi vam biti, saj jih telo zelo potrebuje) in če bi res odlične kruhke v zelo kratkem času, vsekakor berite naprej.

Ta recept še enkrat dokazuje, da je lahko tudi čisto navaden kruh, ki naj bi imel pri zdravju bolj prijaznem prehranjevanju slab renome, dober za vas in se mu ni treba odpovedovati. Kajti če v njih (in v katero koli jed) dodate beljakovine, so takoj boljši.

Poleg vsega naštetega, so ti bejlgi še lepe rumene barve in neverjetno čudovitega okusa. Res čudoviti! Odlični so za zajtrk, malico, večerjo ali pa kosilo. Z njimi pripravite sendvič ali pa jih pojejte kot prilogo.

Z v receptu naštetimi sestavinami dobite štiri bejgle, lahko pa seveda količino sestavin tudi povečate in tako dobite več bejglov.

V bejglih najdete naslednje sestavine:

Moko – Lahko uporabite navadno pšenično moko ali pa polnozrnato moko. Lahko uporabite tudi mešanico za kruh.

Grški jogurt – Grški jogurt je bogat z beljakovinami in je čudovit tudi za peko. Uporabite navaden ali manj masten grški jogurt.

Jajca – Za dodatne beljakovine je v testu še jajce. Rumenjaki gredo v testo, oblikovane bejgle pred peko pa premažete še z beljakom.

Pecilni prašek in sol – Za hitro in enako učinkovito naraščanje testa uporabite pecilni prašek, za okus pa sol.

Semena – Ko so bejgli oblikovani, jih premažite z beljaki in potresite s poljubnimi semeni. Tu so uporabljena kar črn in bel sezam. Lahko bi dodali še mak, pa česen in čebulo. Ali pa sončnična semena.

V vsakdanjem prehranjevanju, poleg polnozrnatih tortilij in rženega kruha, posezite še po:

Vsi so čudoviti in jih je zelo enostavno pripraviti. Poskusite, zagotovo vam bo všeč.

Kako pojesti te bejgle, najbrž ni treba pametovati. Pojejte jih tako, kot bi vsak drug pekovski izdelek. Poskusite jih namazati s kremnim sirom ali katerim koli drugim sirnim namazom ter obložite s pršutom ter rezino sira. Super je tudi poleg umešanih jajc.

Ti bejgli se obdržijo več dni. Če jih porabite v enem dnevu, jih imate lahko kar na pultu, več dni pa jih hranite v hladilniku. Seveda jih lahko tudi zamrznete in nato odmrznete na sobni temperaturi.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 kose)

180 g moke + še dodatno za oblikovanje

2 žlički pecilnega praška

1/2 žličke soli

180 g grškega jogurta

2 jajci (razdeljeni na rumenjaka in beljaka)

1 žlica semen (beli in črni sezama ali tudi še mak, sončnična semena, česen in čebula v prahu …)

PRIPRAVA

Pečico segrejte na 190°C.

Jajca razdelite na rumenjaka in beljaka. Oboje ločeno razžvrkljajte.

Moko, pecilni prašek in sol združite.

V mešanico moke dodajte grški jogurt in rumenjaka in zmešajte z vilico. Dobite malenkost nadrobljeno testo. Z gnetenjem – približno 20x – dobite mehko kroglo testa. Če je testo premehko, postopoma dodajajte po malo moke.

Kepo testa razdelite na štiri kose, nato pa vsakega posameznega razvaljajte v kačico. Konce kačice združite s prsti.

Oblikovane okrogle štručke z luknjo v sredini prenesite na pekač, obložen s papirjem za peko. Vsako štručko premažite z beljakom in potresite z mešanico semen. Postavite v ogreto pečico in pecite 25 minut.

Pečene štručke pustite počivati vsaj 15 minut, nato pa jih po želji prerežite in namažite in/ali obložite s poljubnimi sestavinami. Odlične so z čisto navadnim kremnim sirom!