Se še spomnite, kje, kdaj in proti komu ste se veselili svojega prvega pokalnega naslova?

Seveda se, igrali smo v Mariboru, kjer smo s Salonitom premagali ravno Kamničane, prav tistega dne pa sem praznoval sedemnajsti rojstni dan. Že zato, ker je bila to moja prva lovorika, mi je še vedno najljubša, ob tem pa smo pripravili veliko presenečenje, saj je v polfinalu Calcit premagal ACH Volley in so vsi pričakovali njegovo zmago.

Nekaj podobnega je bilo tudi v letošnjem finalu, le z razliko, da so Ljubljančane v polfinalu izločili Mariborčani, s tem pa naj bi vam, vsaj na papirju, nekoliko olajšali pot do zmage.

Daleč od tega, da smo na lahek način prišli do pokalnega naslova. Že v prvem nizu smo nekaj časa zaostajali, da o drugem niti ne govorim, saj smo sredi niza zaostajali že za šest točk (11:17), tako da smo le tretji niz bolj mirno pripeljali do konca. Mislim pa, da smo na obeh straneh prikazali kakovostno odbojko. Na koncu sta vendarle odločali kakovost in izkušenost, kar je predvsem prišlo do izraza od dvajsete točke naprej, ko se nizi odločajo.

Koliko je na vašo osredotočenost v finalu vplival poraz vaših klubskih soigralk, ki so bile proti Novi KBM Braniku tudi v vlogi favoritinj, na koncu pa so po vodstvu z 2:0 v nizih tekmo izgubile?

Vedeli smo, da so Mariborčani željni zmage, še toliko bolj po porazu v srednjeevropski ligi, in da se vsako tekmo borijo do konca. O tem smo se lahko prepričali prav v Pliberku, ko so v polfinalu proti Dobljanom zaostajali z 0:2 v nizih, pa potem pripravili preobrat. Poleg tega je tudi poraz naših klubskih soigralk vplival na to, da smo bili ves čas zbrani, kar nam je tudi prineslo zmago.

Že prihodnjo sredo vas čaka nova tekma z mariborsko ekipo, tokrat v polfinalu končnice državnega prvenstva.

V letošnji sezoni smo Mariborčane premagali že šestkrat, izgubili pa le enkrat. To dejstvo pred novim izzivom prav nič ne pomeni. Prepričan sem, da jih bosta oba poraza v finalih še bolj podžgala, mi pa v trenutkih, ko nam ne bo šlo, ne bomo smeli obupati in bomo morali vztrajati do zadnje točke. Vsekakor želimo dvema lovorikama dodati še tretjo, in sicer naslov državnih prvakov.

Ali bi lahko dejali, da je tudi vztrajnost ena od odlik vaše ekipe, kajti po vseh težavah z nepričakovanim odhodom Nika Mujanovića, nato pa še poškodbo Črta Bošnjaka, torej dveh nosilcev igre, se niste predali?

Od odhoda Mujanovića je minilo že toliko časa, da se nanj nima več smisla izgovarjati, kar velja tudi za poškodbo Bošnjaka. Mislim, da je prišlo do izraza, da ima trener Kašić na voljo veliko kakovostnih igralcev in da imamo za vsako igralno mesto primerno menjavo. Morda je to naša prednost v primerjavi z drugimi ekipami, kajti vedno je dobro, da veš, da ko ti ne gre, lahko v igro vstopi kdo drug in prispeva svoj delež k zmagi.

Čeprav ste stari šele 27 let, že enajsto sezono igrate v prvi slovenski ligi. Kako bi ocenili njeno kakovost?

Mislim, da je v zadnjih petih, šestih letih boljša kot v času, ko sem začel. Veliko klubov ima kakovostne tujce, ob ACH Volleyju in Calcitu je vedno boljši Maribor, tu so še drugi klubi. O tem smo se lahko prepričali tudi v pokalnem tekmovanju, ko smo v četrtfinalu šele v petem nizu strli odpor Alpacema, v polfinalu pa Krke, ki sta si obstanek v prvi ligi morala zagotoviti preko zelene skupine. Ne nazadnje je Krka v četrtfinalu državnega prvenstva presenetila tudi ACH, ki bo moral za uvrstitev v polfinale igrati še tretjo tekmo. V ligi ni ekipe, proti kateri bi lahko računali na zanesljivo zmago.

Ali bi lahko rekli, da je idealna za razvoj mladih odbojkarjev?

Vsekakor! Z uspehi članske reprezentance je tudi slovenska liga dobila večjo pozornost mednarodne odbojkarske javnosti, tako da je na radarju tujih klubov. Boljša ko je kakovost lige, več možnosti je za razvoj mladih igralcev, s tem pa imajo tudi boljše izhodišče za odhod v tujino.

Kako to, da se niste nikoli odločili za odhod v tujino?

Pravega odgovora, zakaj nisem odšel v tujino, niti ne vem, čeprav so bile ponudbe, toda za zdaj mi igranje v slovenski ligi ustreza. Tudi zato, ker se v njej igra dobra odbojka in lahko napredujem kot igralec, prav tako pa imamo na sezono dovolj kakovostnih tekem.