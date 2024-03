Globalni nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je povzročil pravo evforijo, saj so bile vstopnice za pripravljalno tekmo s Portugalsko razprodane v štirih minutah. Popotnica Slovenije v izjemen spektakel je slaba, saj je v četrtek zgolj remizirala z Malto v gosteh (2:2), potem ko je bila na robu poraza. »Po tekmi z Malto je bila reakcija na treningih zelo dobra. Vsi se zavedamo, da moramo biti boljši, saj spada Portugalska med ekipe, ki kaznujejo vsako malenkost. Portugalska ni le Ronaldo, ampak še kopica odličnih igralcev. Igrati proti takšnim nogometašem je tudi izpolnitev sanj,« je v imenu slačilnice sporočil Adam Gnezda Čerin, motor v zvezni vrsti, in se spomnil, da je Ronaldo osvajal zlate žoge in ligo prvakov, ko je on komaj začel igrati nogomet v rodni Idriji.

Slovenski selektor Matjaž Kek skuša ostati miren ob evforiji, saj mora Slovenija pokazati boljšo predstavo, kot jo je na Malti. Po tekmi je fantom jasno povedal, kaj je bilo narobe. »Na Malti mi zlasti v drugem polčasu ni bilo všeč veliko stvari. Na prvi akciji pred evropskim prvenstvom imamo res veliko sponzorskih obveznosti, in če nisi povsem osredotočen, misli hitro zbežijo na napačno stran. V trenutni položaj smo prišli z željo, motivom in kakovostjo, ki smo jih pretopili v moštvenega duha. Vse to nam je manjkalo na Malti. Tekma je bila ostra, ker smo tekmecu to dovolili. Ko nasprotniku na prijateljski tekmi dovoliš, da te tepe, pomeni, da sam nisi dovolj agresiven,« je povedal Matjaž Kek po neuspešni akciji, nato pa vse misli usmeril k drevišnjemu izzivu. Tekmo v slovenski prestolnici bodo pozorno spremljali tudi Angleži, Srbi in Danci, ki bodo na zaključnem turnirju v Nemčiji igrali v isti predtekmovalni skupini. Slovenija želi z dobro igro tekmecem poslati sporočilo, da v Nemčijo ne bo prišla le kot turist.

»Portugalsko smo izbrali zato, da pred evropskim prvenstvom testiramo našo kakovost in moč proti reprezentanci, ki je favorit za naslov prvaka. Vem, kaj nas čaka. Ob velikem spoštovanju do Portugalske, selektorja, zvezdnikov in fantastične serije zmag moramo razmišljati predvsem o naši pripravi. Izjemno zanimanje za tekmo pomeni, da smo v preteklosti naredili veliko dobrega, a zdaj moramo misliti na sedanjost in to, kar nas čaka. Če ne bomo kakovostnejši individualno in kot ekipa, kot smo bili na Malti, se lahko hitro zgodi, da dobimo porcijo. Portugalci nas ne bodo šparali,« je bil jasen 62-letni Mariborčan. Šele po današnjem dopoldanskem treningu bo izbral začetno enajsterico, za katero kandidirajo vsi igralci. Verbič je imel nekaj težav. Zdravniška služba se trudi, da bi Lovrić odigral nekaj minut. Bijol po poškodbi še ni nared za 90 minut. Nedvomno bosta priložnost dobila prvokategornika na bokih Janža in Karničnik, ki sta bila na Malti na klopi. Navijači nestrpno čakajo, s katerimi igralci bo Slovenija skušala dvigniti igro v zvezni vrsti in obrambi.

Kek je posebej poudaril, da Slovenija igra proti Portugalski in ne proti zvezdnikom, kot so Ronaldo, Pepe in ostali. Na vprašanje, kako igralce pripraviti, da bodo ustavili Ronalda, je odvrnil: »Igralci vedo, kaj pričakujem od njih. Pripravljamo se enako, kot smo se na najboljše igralce Finske in Kazahstana. Moraš biti pa nor, če v tem poklicu ne spoštuješ imena, kot je Ronaldo, ki je ves nogomet postavil na višjo raven. Igralcem rad dajem svobodo, a obenem zahtevam polno odgovornost.« Glede na kakovost tekmeca ni dvoma, da bo Slovenija porabila veliko energije za garanje v obrambi. »Trpeli bomo v defenzivnem bloku in v tem elementu moramo veliko boljši, kot smo bili na Malti. Obenem moramo razmišljati o trenutkih, ko bomo imeli žogo. Ne bom dovolil, da bi se postavili v obrambno držo in čakali, da nam tekmec zabije gol, dva ali tri,« je taktični načrt razkril Kek.

Portugalci brez treninga v Ljubljani

Medtem ko so portugalski novinarji v Ljubljano dopotovali že v nedeljo zvečer in množično obiskali slovenski tabor na Brdu pri Kranju, je reprezentanca s posebnim letalom v Ljubljano dopotovala šele sinoči ob 18.30. Na letališču Brnik je nogometaše pričakala množica navijačev, ki pa ob strogih varnostnih ukrepih zvezdnikov niso videli. Avtobus je igralce pričakal kar na letališki stezi, nakar so se skozi poseben izhod odpeljali proti Ljubljani, kar je povzročilo gnečo na gorenjski avtocesti. Veliko ljudi se je zbralo tudi pred hotelom Grand Plaza na Bavarskem dvoru, kjer bodo slabih 24 ur nastanjeni portugalski zvezdniki, ki so posebej varovani. Navdušena množica, ki se je zbrala za ograjo, je vzklikala ime Cristiana Ronalda. Portugalci sinoči niso trenirali v Stožicah, ampak so vadili že dopoldne doma. Na stadion, kjer so preizkušali svetlobne učinke z novimi žarometi na prenovljeni igralni površni, sta prišla le selektor Roberto Martinez in igralec Vitinha, ki sta na novinarska vprašanja odgovarjala kar 35 minut in stresala pohvale na račun Slovenije.

»Slovenijo sem za tekmeca izbral zato, ker želimo preizkušnjo v gosteh, saj bomo tako igrali tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Predstave Slovenije proti Danski, Severni Irski in Finski so bile impresivne. Slovenski selektor Kek ima zelo strukturirano ekipo, ki igra agresivno. Oba napadalca sta zelo dinamična. Šeško je eden boljših napadalcev v Nemčiji, Šporar gara tudi v obrambi, med seboj se dopolnjujeta. Pomembno vlogo ima tudi Stojanović. Pričakujem, da bo težko zlomiti obrambno vrsto gostiteljev,« je v angleščini in portugalščini razlagal Španec na klopi Portugalske Roberto Martinez, ki ni hotel izdati, ali bo tekmo začel prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo. V primerjavi s pripravljalno tekmo s Švedsko (zmaga s 5:2) je v portugalski ekipi osem novih igralcev. »Želimo zmagati. Tekma je pomembna, da se čim bolje pripravimo na evropsko prvenstvo, saj moramo v ekipi še marsikaj popraviti. Zavedamo se, da bomo na evropskem prvenstvu med favoriti, a zelo močne so še dve, tri ekipe. Ena od tekem na poti do naslova evropskega prvaka je tudi proti Sloveniji,« je povedal Vitinha, član francoskega PSG.

