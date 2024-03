Pomemben element za to je vendarle okrevanje izvoza. Izvoz blaga in skupni izvoz sta lani namreč upadla. Še višjo letošnjo rast v izvoznem sektorju pa bo omejevala poslabšana konkurenčnost. Drugi element za letošnjo rast pa je visoka investicijska aktivnost, spodbujena s popoplavno obnovo in tudi z okrevanjem investicij v opremo in stroje. Pričakujemo tudi močno stanovanjsko gradnjo. Višjo rast kot lani pričakujemo tudi pri zasebni potrošnji. Povečuje se razpoložljivi dohodek. Veča se zaposlenost, ki povečuje skupni razpoložljivi dohodek gospodinjstev, povišujejo se tudi dohodki, plače, pokojnine in drugi transferji. Vse to vpliva na rast razpoložljivega dohodka in zasebno potrošnjo.

Stopnja varčevanja sicer ostaja relativno visoka, med 14 in 15 odstotki. Vsi ti elementi, ki spodbujajo rast dohodkov, vplivajo tudi na rast zasebne potrošnje. Po naši oceni se bo ta letos povečala za 1,6 odstotka.