Evropska komisija je Lufthansin načrt za prevzem družbe ITA Airways prvotno zavrnila januarja letos, po izvedeni preliminarni preiskavi. Takrat so v Bruslju začeli tudi poglobljeno preiskavo načrtovanega prevzema.

V poročilu komisije, ki ga povzema dpa, so izpostavljene krajše letalske povezave med Italijo in srednjeevropskimi državami, na katerih si na neposrednih in posrednih letih konkurirata družbi Lufthansa in ITA. Edino alternativo omenjenima letalskima družbama v tej regiji predstavlja irski letalski prevoznik Ryanair, je opozorila Evropska komisija.

Bruselj je opozoril tudi na zmanjšanje konkurence na področju daljših letalskih povezav med Italijo, Japonsko, Kanado in ZDA. Prav tako bi se okrepil prevladujoči položaj družbe ITA na letališču v Milanu.

Italijansko gospodarsko ministrstvo je po odločitvi Bruslja sporočilo, da pripravlja rešitev za načrtovani Lufthansin prevzem družbe ITA. »Ministrstvo bo nadaljevalo z delom na dokumentaciji, da bi čim prej predstavilo možnosti za dosego pozitivne rešitve tega vprašanja,« odziv ministrstva povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

ITA Airways, ki je leta 2021 nastala na pogorišču Alitalie, je v lasti italijanske države. Lufthansa je prevzem 41-odstotnega deleža družbe napovedala maja lani, po več mesecih pogajanj z italijansko državo.

Dogovor je predvidel, da bi lahko nemški letalski velikan pod določenimi pogoji od leta 2025 dalje pridobil še 49 odstotkov ITA, pozneje pa še preostalih deset odstotkov.