Sanjajmo o cvetju v ceveh pušk

Da pripravljenost Slovenske vojske (SV) danes ni bistveno drugačna, kot je bila v lanskem letu oziroma v zadnjih štirih letih, je ugotovitev, ki bi morala delno skrbeti. Čeprav so se trendi v SV z večjim vlaganjem v modernizacijo opreme in tudi izboljšanje materialnega položaja vojakov spremenili na bolje, je Slovenija še krepko oddaljena od dveh odstotkov, ki bi jih morala nameniti za lastno obrambo. Materialna in kadrovska popolnitev je tek na dolge proge. Tek, ki ga SV teče že predolgo. Zapostavljanje vlaganj v vojsko je v času dividende miru terjalo negativne obresti pri pogosto zastarelem voznem parku, ki je postajal neprimeren za opravljanje aktualnih nalog, tudi za po mednarodnem pravu upravičena posredovanja vstran od slovenske rodne grude, da nevarnosti ne bi potrkale na domača vrata.