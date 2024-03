V roku pol ure so se včeraj na avtocesti na Bavarskem v bližini mesta Würzburg pripetila tri verižna trčenja, v katere je bilo vpletenih 40 vozil. Dve osebi sta umrli, 31 jih je bilo ranjenih. V prvi nesreči je trčilo oziroma na druge naletelo 17 vozil. Do nje je prišlo zaradi neprevidnosti voznikov, ki so s ceste opazovali poškodovano vozilo na robu vozišča, namesto, da bi bili pozorni na promet. Dve osebi sta bili huje poškodovani, devet pa lažje.

Umrl dveletni otrok

Le nekaj sto metrov za prvo nesrečo se je zgodilo še drugo verižno trčenje, v katerem so zagorela tri vozila. Umrla sta 52-letna ženska in dve leti star otrok, še trije so bili hudo poškodovani, med njimi otrok, ki je v smrtni nevarnosti. Enajst oseb se je v nesreči lažje poškodovalo.

Kakšne pol ure kasneje se je pripetila še tretja prometna nesreča in sicer na koncu kolone vozil. V trčenju treh avtov sta bili dve osebi lažje poškodovani. Avtocesta je bila v smeri Nürnberga več ur zaprta, povsem odprli so jo šele danes zgodaj zjutraj.

🚨 Großeinsatz auf der A 3 bei #Helmstadt: Rettungskräfte sind nach schwerem Verkehrsunfall mit 40 beteiligten Fahrzeugen im Einsatz. Vier Schwerverletzte, drei Mittelschwer- und 24 Leichtverletzte. 2 Personen verstarben tragischerweise. Rund 30 Unverletzte werden betreut. pic.twitter.com/LlMV1CwQUZ — Bay. Rotes Kreuz (@brkaktuell) March 24, 2024

Zapeljal na nasprotni pas, trije mrtvi

Lokalni mediji pa poročajo o še eni hudi prometni nesreči v kraju Emstek na Spodnjem Saškem. 40-letni moški naj bi na regionalni cesti z avtom zapeljal v nasproti vozeča vozila. Čelno je trčil v enega od avtov, potem pa trčil še v zadnji del drugega vozila. Tri osebe so umrle, še osem jih je ranjenih, štiri se v bolnišnici borijo za življenje. Kaje je bil vzrok nesreče, mediji ne poročajo, policija pa se prav tako še ni odzvala z več pojasnili.