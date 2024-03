Srbija: Vučić napovedal veliki zbor o obstanku naroda

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da bo na pravoslavno veliko noč 5. in 6. maja potekal veliki zbor Srbije in Republike Srbske. Na njem bodo sprejeli pomembne odločitve o obstanku srbskega naroda, njegovem gospodarskem napredku, ohranitvi srbskega jezika in cirilice ter skupne kulturne dediščine.