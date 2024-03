V Franciji najvišja stopnja teroristične ogroženosti

Francoski premier Gabriel Attal je v nedeljo sporočil, da je Francija dvignila stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo. Po navedbah premiera so to storili zato, ker je odgovornost za teroristični napad v Moskvi prevzela skrajna Islamska država (IS).