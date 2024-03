Kot so dodali, sta hvaležna, da je javnost razumela njuno željo po zasebnosti. »Princ in princesa sta izjemno ganjena ob prijaznih sporočilih ljudi iz Združenega kraljestva, Commonwealtha in vsega sveta, ki so se odzvali na sporočilo njene visokosti,« je sporočil tiskovni predstavnik Kensingtonske palače. Kot je dodal, sta ganjena ob toplini in podpori javnosti ter hvaležna za razumevanje njune prošnje po zasebnosti v tem času. Po poročanju britanskega BBC je to zadnje sporočilo para javnosti za nekaj časa. Na fotografiji so naslovnice sobotnih britanskih dnevnih časopisov, ki so bili vsi po vrsti pretreseni ob novici, da ima Kate raka.