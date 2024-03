Policisti opozarjajo, da so na tak način predelana vozila lahko zelo nevarna. Predelava namreč poslabša varnostne pa tudi okoljevarstvene lastnosti mopeda. »Takšna vozila v cestnem prometu ne pomenijo nevarnosti zgolj za voznika, temveč tudi za vse druge udeležence v prometu,« so po izvedenem nadzoru poudarili na mariborski policijski upravi, kjer so napovedali, da bodo tovrstne poostrene nadzore nadaljevali. Policisti v zadnjem času redno prihajajo tudi na srečanja lastnikov predelanih avtomobilov, kjer prav tako praviloma zasežejo kakšen avtomobil, ki odstopa od tehničnih predpisov.