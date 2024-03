Na ogroženem območju za zaščito iz svojega žepa

Kakšen bo posameznikov dostop do zaščite pred klopnim meningoencefalitisom, je v Sloveniji odvisno od starosti in poštne številke. Družinski zdravniki so se zavzeli, da bi bilo cepljenje brezplačno za vse odrasle, a je verjetnejša širitev pravic za generacijo ali dve.