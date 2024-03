Strokovna komisija za nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), ki so jo sestavljali igralka Nina Valič (predsednica), glasbena oblikovalka in režiserka zvoka Darja Hlavka Godina ter igralec Matej Puc, je razglasila letošnje dobitnike igralske nagrade združenja. Nagrado Marije Vere za življenjsko delo prejme Željko Hrs, nagrado Poldeta Bibiča za življenjsko delo pa Draga Potočnjak.

Leta 1957 rojen Željko Hrs nagrado Marije Vere prejme za navdihujočo, umetniško večvrstno in v slovenskem gledališkem prostoru neizbrisno igralsko delovanje. Njegova predanost gledališki umetnosti presega zavezanost kolektivnim uspehom matičnega gledališča. Leta 1958 rojena Draga Potočnjak pa nagrado Poldeta Bibiča prejme za neusahljivo soustvarjanje slovenske gledališke literarne krajine in dramski opus. Igralka vzporedno ljubi in raziskuje gledališče, tudi kot avtorica besedil in pedagoginja, ter se vpisuje v slovensko gledališko zgodovino kot velika vzornica novim generacijam gledaliških ustvarjalk in ustvarjalcev, piše v utemeljitvi.

Združenje bo podelilo tudi nagrade za dveletno obdobje. Igralski nagradi Duše Počkaj prejmeta Jernej Gašperin in Saša Tabaković, gledališka režiserka Nina Šorak pa prejme nagrado Marka Slodnjaka. Dramski igralec Jernej Gašperin (1989) prejme nagrado za vloge Charlieja v uprizoritvi Neznosno dolgi objemi, Metamorfoze v Junakinjah, Nilsa Krogstada v Nori in Noaha v Razpoki. Saša Tabaković pa prejme nagrado za vloge Dobrnika v Požigalcih, Časomerca v Vse ok, Franza Gottlieba Glassa v Kabaretu Kasper, Septimusa Warrena Smitha v Gospe Dalloway, Moškega 1 v Dnevu, ko jaz ni bil več jaz, Evgenija v Tangu in Ivana pl. Križevca v V agoniji. Gledališka režiserka Nina Šorak prejme nagrado za zanimanje za gledališki realizem. Preizprašuje teme, ki morda v trenutnem času, ki ceni efektivnost in senzacionalizem, niso v ospredju.