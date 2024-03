Zapriseženi uporabniki Applovih naprav imajo pregovor: »Applovi izdelki preprosto delujejo.« Kdor živi v vseh digitalnih ekosistemih, se takšnim izjavam zgolj smeji, hkrati pa razume, od kod sledi to zaplankano prepričanje. Počasno zaganjanje najpreprostejših aplikacij, ki jih ni izdelal Apple, lahko na macu traja tudi 17 sekund, nato pa se med uporabo rado zatika oziroma prihaja do drugih težav. Na windowsih ali v linuxu se isti programi zaženejo instantno. Tudi konkurenčni strojni izdelki ob povezavi z Applovimi izdelki izpadejo slabo. Če uporabljaš samo Applove izdelke, hitro dobiš vtis, da so vsi konkurenti preprosto nesposobni. Medtem je že mnoga leta javna skrivnost, da so težave praviloma posledica Applove lastne odločitve, da konkurentom ne omogoči enakih pogojev na svoji platformi in jim pri tem celo meče polena pod noge. Ta teden se je glede tega naposled zganilo tudi ameriško pravosodno ministrstvo, ki je skupaj s še 16 zveznimi državami podjetje iz Cupertina obtožilo nedovoljenih monopolističnih praks z iphoni.

»Apple svoj monopol izkorišča za pridobivanje več denarja od potrošnikov, razvijalcev, ustvarjalcev vsebin, umetnikov, založnikov, malih podjetij, trgovcev in drugih,« je zapisalo ministrstvo za pravosodje. Applu očitajo tudi, da se je iz podjetja, ki je zagnalo revolucijo pametnih telefonov, prelevil v podjetje, ki načrtno zavira razvoj. Povedali so še, da je imel Apple veliko koristi od obsodbe Microsoftovih monopolističnih praks pred več kot dvema desetletjema. Sedaj želijo s tožbo proti Applu zaščititi naslednjo generacijo tehnologije. O morebitni nameri razkosanja Appla, če bo tožba uspešna, ameriško ministrstvo za pravosodje (za zdaj) ne govori.

Med očitki zoper Apple najdemo oviranje superaplikacij, ki v isti aplikaciji ponujajo več storitev, med drugim plačevanje in pošiljanje sporočil. Blokiranje storitev za pretočno igranje videoiger oziroma najemanje računalniške moči v oblaku. Slabšanje kakovosti pošiljanja sporočil med iphoni in androidnimi telefoni. Omejevanje funkcij konkurenčnih pametnih ur ob povezavi z iphoni ter omejevanje funkcij Applovih pametnih ur ob povezavi z androidnimi telefoni. Blokiranje konkurenčnih aplikacij, ki bi omogočale brezstično plačevanje na iphonu. V Applu vse to dejansko počnejo, a menijo, da so do tega upravičeni. Nekako menijo tudi, da bi takšno vmešavanje vlade v prakse podjetja pomenilo nevaren precedens. Podobno kot so bile še predlani zahteve EU, da v iphone montirajo vhod USB-C, napad na inovativnost, ob predstavitvi iphona 15 pa je podjetje vhod USB-C že opevalo kot vrhunec tehnološkega napredka novega iphona.