Telefon xiaomi 14 sodi v kategorijo manjših premijskih mobilnikov, a naj vas to ne zavede. Ne gre za majhen telefon. Je večji od iphona 15 in galaxy s24. Ob boku pro maxov in ulter vseeno deluje priročno kompakten. Visok je 15,2 centimetra, širok 71,5 centimetra in debel 8,2 centimetra. Gre za dimenzije, ki so ostale praktično nespremenjene v primerjavi z lanskim modelom. Nekoliko je zrasla njegova debelina. Zlasti pri sklopu kamer, ki je izrazit. Zaseda dve tretjini širine naprave in je močno dvignjen nad hrbtišče. Dizajn telefona je moderen, a ohranja nekaj svojskosti. Ohišje je iz aluminija in ploščato. Ukrivljeno je zgolj ob kotih mobilnika. Ploščata je tudi prednja stran telefona. Hrbtišče je medtem ukrivljeno, ni pa povsem poravnano z robom ohišja. Če napravo pogledamo s strani, vidimo obris stopničastega vzpenjanja od ohišja do sklopa kamer. Gre za že večkrat viden oblikovalski pristop, njegova privlačnost pa je verjetno stvar okusa. Nas že od nekdaj spominja na obložen kos kruha.

V dlani telefon sedi večinoma lepo. Rahla ukrivljenost hrbtišča zagotovo pripomore k občutku. Kot tudi matiran zaključek hrbtišča našega testnega modela. Po zaslugi zaključka se na hrbtišču večinoma izognemo opaznim prstnim odtisom. Hrbtišče je na otip nekoliko plastično, ni pa ceneno. Vtisi udobnosti naprave pa se bodo najverjetneje lomili pri vprašanju hrbtne kamere. Ne izključujemo možnosti, da se v rokah nekaterih stopničasta ploščad lepo zasidra ob rob kazalca in pripomore k večji stabilnosti telefona v dlani. V našem primeru žal zgreši zlatolaskino mero. V vseh položajih je ali prevelika ali premajhna. V obeh primerih je zato bolj v napoto kot dejansko ergonomsko koristna.

Dober zaslon in premijski procesor

Zaslon OLED ima diagonalo 16,15 centimetra (6,36 palca) in ločljivost 2670×1200 oziroma gostoto 460 pik na palec (ppi). Frekvenca osveževanja slike je prilagodljiva od 1 do 120 hercev (Hz), kar je zelo koristno za avtonomijo baterije. Najvišja svetilnost zaslona doseže 3000 kandel. Slika je lepa, jasna, z dobrimi kontrasti, a kompaktna. Vsebine, ki jih boste gledali, bodo lepe. Da bi v njih zares uživali, pa bi verjetno potrebovali nekoliko bolj radodarno diagonalo.

Xiaomi svoji preobleki operacijskega sistema android po novem pravi hyperOS, a se od preteklih različic ne razlikuje mnogo. Gre za dokaj tipično kitajsko interpretacijo androida, ki se močno zgleduje po Applu. Vsebuje pa tudi nekaj odvečnih prednaloženih aplikacij, a nič strašnega. Še najbolj nas je motil velikosti zaslona neprilagojen hitri dostop do sistemskih bližnjic, ki ga odpremo s podrsanjem pri desni strani zaslona. Ker ta v izhodiščnih nastavitvah prikliče štiri vrste sistemskih stikal (bluetooth, WiFi, alarm, svetilka …), je seznam predolg za dimenzije zaslona. Ko želimo meni zapreti s podrsanjem proti vrhu zaslona, se zapiranje sprva zatakne in se nam pri dnu lahko pojavi gumb za ureditev seznama stika. Da bi meni zaprli, moramo podrsati še drugič. Dokaj nadležno, a rešljivo, če umaknemo štiri stikala iz hitrega dostopa. Tedaj zapiranje menija poteka v enem gladkem gibu.

Telefon poganja letošnji premijski čip za androide snapdragon 8 gen 3, ki bo zadoščal za vse trenutno obstoječe naloge za mobilnike in bo verjetno visoko raven zmogljivosti ohranil vsaj še nekaj let. Procesor je tudi močno prilagojen za umetno inteligenco, preseneča pa, da je te v telefonu relativno malo. Nekaj se govori o izboljšavi slike in dodajanju sličic med gledanjem posnetkov, da so bolj gladki, a kakšnega vidnega učinka nismo opazili. Funkcije, kot so podnapisi v živo ali brisanje vsiljivcev s fotografij, pa so v resnici že stare funkcije, ki jih najdemo tudi že na lanski generaciji androidnih mobilnikov. Odsotnost umetne inteligence ni katastrofa. Veliko teh funkcij je ta hip bolj za hec kot zares. Ni pa izkoriščen polni potencial procesorja.

Boljša nočna fotografija

Naprava sicer deluje gladko. Testni model je premogel razkošnih 12 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje. Testiranje je minilo brez vidnih težav, se pa bo ob večjih obremenitvah telefon segreval hitreje od večjih mobilnikov. Baterija s kapaciteto 4610 miliamperskih ur (mAh) bo zadoščala za miren dan uporabe, hitro pa se bo tudi spet napolnila. Podpira namreč 90-vatno (W) žično polnjenje in kar 50-vatno brezžično. Za več miru ob vlagi pa skrbi certifikat IP68, kar pomeni zeleno luč za do 30 minut na globini 1,5 metra pod vodo.

Na papirju je uravnotežen tudi sklop kamer, ki so jih razvili v sodelovanju z Leico. Glavna, ultraširokokotna in teleobjektiv imajo vsi po 50 milijonov pik (MP) ločljivosti. Pri čemer ima teleobjektiv 3,2-kratno optično povečavo. Na prednji strani pa najdemo 32-MP kamero za sebke. Dinamičen razpon fotografij je večinoma dober, a se mu v svetlih pogojih včasih zalomi pri obrazih. Barve so lepe, a se znajo nekoliko razlikovati med posameznimi kamerami. Najboljše rezultate ponuja glavna kamera. Tej uspe narediti dokaj mehke fotografije, ki pa še vedno ohranijo dovolj podrobnosti. Ponoči so odstopanja med kamerami bolj opazna. Ultraširokokotna kamera in teleobjektiv sta temna kot noč. Glavna kamera medtem dela zelo všečne nočne fotografije.

Xiaomi 14 je tipičen telefon zadnjih let, ki prinaša zgolj zmerne posodobitve. Hkrati je zaradi odsotnosti večjega poudarka na umetni inteligenci netipičen telefon za leto 2024. Z uradno ceno 1099 je za 270 evrov dražji od najcenejše ponudbe, ki smo jo našli za galaxy s24. Obstajajo pa tudi akcijske cene za xiaomi. Najcenejša je te dni znašala 853 evrov. Xiaomi 14 v primerjavi z galaxy s24 medtem premore še 4 GB več delovnega spomina in dvakrat toliko prostora za shranjevanje, kar ni zastonj. Samsung samo za tolikšno razliko v velikosti diska (pri galaxy s24+) računa 120 evrov. Ob tem xiaomi 14 ponuja še boljšo ločljivost zaslona in mehkejše fotografije, če vam to prija. Je pa galaxy s24 lepši in bolj »inteligenten«. Izbira je blagoslov in prekletstvo. Na koncu odločajo osebne preference.