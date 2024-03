Poškodbe avtomobilskih stekel: Ko je nepravilna menjava lahko celo usodna

Poškodbe avtomobilskih stekel niso redke, pogosto pa se jih da hitro in ugodno sanirati. Odlašanje lahko privede do hujših poškodb in policijskih glob. Nepravilna menjava oken pa je lahko tudi zelo nevarna za voznika in potnike.