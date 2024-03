Nekaj po polnoči s torka na sredo sta neznanca v Novi Gorici med Vojkovo cesto in Kidričevo ulico oropala 47-letno domačinko. Ko je hodila peš v smeri ene od novogoriških igralnic sredi mesta, je iz grmovja, kjer se je skrival, skočil moški in zahteval denarnico. V tistem je izza hrbta k njej pristopil še drugi moški, ki je imel ob sebi kolo, in ji z leve rame strgal torbico.

Poleg denarja je imela v njej še telefon, kartice in druge reči. Moška sta potem zbežala v smeri središča mesta, za njima pa se je izgubila vsaka sled. Ženska na srečo ni bila poškodovana, sta jo pa nepridiprava oškodovala za nekaj sto evrov. Policija je o dogodku obvestila preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policija dvojice še ni ujela, preiskava poteka, vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o ropu, pa poziva, da se zglasijo na policijski postaji Nova Gorica ali na najbližji policijski postaji oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Za kaznivo dejanje ropa, če sta to storili dve ali več oseb, je zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let.