Kot je v pogovoru povedal Dejan Poženel, vodja največje maloprodajne mreže specializiranih kolesarskih trgovin v Sloveniji A2U in vodja poslovalnice na Rudniku v Ljubljani, so k celoletnemu kolesarjenju veliko pripomogla tudi oblačila, ki jih kolesarji nosijo v zimskem času.

Če smo pred leti lahko na cestah prehitevali kolesarje na cestnih kolesih, se je trend v zadnjih letih nekoliko spremenil. Kot je omenil Poženel, je trend trajna mobilnost, ki se nanaša tudi na mestno vožnjo. »Vse bolj se iščejo mestna kolesa oziroma kolesa, ki ti omogočajo vožnjo po mestu. Ni pa nujno, da je to mestno kolo. Vedno več kolesarjev se odloči na nakup kolesa, ki je primerno morda tudi za popoldanski skok na Toško čelo ali pa sproščeno raziskovanje makadamskih poti po Ljubljanskem barju,« pove strokovnjak na tem področju. A govor o trendih mobilnosti vseeno zaključi z besedami, da so spremembe zelo počasne. »Še vedno se v središče Ljubljane pripelje preveč voznikov, samih v avtomobilu. Žal se premalo ljudi odloči, da namesto za volan sedejo na kolo oziroma se z avtom v službo pripeljejo skupaj s sosedom oziroma sodelavcem.«

Prodaja koles od epidemije raste

S korono sta se povpraševanje in prodaja kolesarske opreme močno povečala. A kot opozarja sogovornik, se je v drugi polovici lanskega leta rast ustavila. »Prišla je manjša kriza, tudi sami smo opazili nekoliko slabšo prodajo,« je povedal in dodal, da morda to vseeno ni bilo tako slabo, saj so imeli v trgovini – ta se je s Tržaške ceste lani preselila v večjo halo na Rudniku (nekdanja trgovina Baby center) – več časa, da so se posvetili strankam in servisu. Poleg trgovine na Rudniku ima A2U še trgovini v Šenčurju pri Kranju in Kopru. »Se je pa prodaja s prvimi spomladanskimi temperaturami konec februarja dvignila,« je povedal in dodal, da imajo te dni tudi več dela s kontrolnimi servisi. »Vedno več je kolesarjev, ki so primerno ozaveščeni in se zavedajo, da je tudi kolo treba vsaj enkrat na leto pripeljati na servis. Če ne zaradi drugega, je prav, da se preverijo vsi vitalni deli. Pozornost namenimo tudi pogonskim sklopom. Tudi veriga lahko, če je ne zamenjaš pravi čas, uniči zadnje zobnike oziroma verižnike. In potem lahko strošek s 50 evrov hitro skoči na 150 evrov in več,« opozori in doda, da so v svojo ponudbo dodali možnost prevzema kolesa za servis tudi na domu stranke. »Tudi sicer smo časovno zelo fleksibilni, kar si lahko privoščimo med drugim zaradi vrhunske ekipe, ki dela v servisu.«

Največ povpraševanja za gravel kolesa

Vsak kolesar začetnik se sooči s prvim velikim problemom: kakšno kolo in opremo potrebuje. »Veliko jih pride k nam z idejo o tem, kakšno kolo želi kupiti. A ker kolesa in opreme nočemo le prodati, temveč želimo, da stranka v kolesarjenju tudi uživa in od kolesa dobi največ, kar ta ponuja, se pogosto zgodi, da trgovino zapusti s čisto drugim kolesom. Ampak zato tudi bolj zadovoljna,« pove in doda, da je trenutno največ zanimanja prav za gravel kolesa, kolesarji jih imenujejo tudi gravelerji ali gravel bike. »To so specializirana vrsta koles, ki so namenjena vožnji po različnih terenih, vključno z asfaltom, makadamom, gozdnimi potmi in tlakovanimi cestami. Ta vsestranska kolesa združujejo lastnosti tako cestnih kot tudi gorskih koles,« pove in doda, da so zaradi krmila še vedno podobna cestnim kolesom, le da je geometrija malce udobnejša. »Je pa to še zmeraj lahko tudi zelo hitro kolo.«

V porastu tudi kolesarke ture

Brez zadržkov lahko trdimo, da je Slovenija sanjska destinacija za kolesarjenje. Ne glede na to, ali želite raziskovati osupljive alpske poti in kolesarske parke, kolesariti med zelenimi vinogradi na Dolenjskem in v Prekmurju ali si za izziv izbirate dolge kolesarske poti, je v Sloveniji nekaj za vsakega kolesarja. »Za marsikoga pomeni sesti na kolo tudi kakovostno preživljanje prostega časa,« pove sogovornik in doda, da je dostopnost električnega kolesa pri marsikaterem rekreativnem kolesarju pomagala narediti, kot pravi, miselni preskok. »Elektrika marsikomu, če govoriva o kolesu, omogoča kakovostno preživljanje prostega časa. Tudi rekreativnemu kolesarju tako omogoča nekaj, kar mu prej navadno kolo ni. Tako kot meni, ki sem v osnovi kolesar, električno kolo omogoča čisto drugo dimenzijo potepanja s kolesom. Gre dejansko za užitek med raziskovanjem.« Ob tem gre poudariti, da ne velja mit, da so električna kolesa samo za globoke žepe. Cena električnega kolesa se začne že pri tisočaku in pol.

Kolesarji še vedno moteč dejavnik na cesti Ko se pogovor z Dejanom Poženelom dotakne varnosti kolesarjev na cesti, prizna, da so ti še vedno moteč dejavnik na cesti. »Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je vožnja s kolesom po cesti za kolesarja pogosto stres, ko slišiš avtomobil za svojim hrbtom. Na srečo so pri Garminu izumili napravo, imenovano varia, ki te kot radar opozarja, da se ti od zadaj približuje vozilo. S tem ti ni treba med vožnjo ves čas gledati nazaj. Prav tako varia s svetlobnimi signali opozarja voznika, ki se ti približuje od zadaj,« pove Poženel in doda, da je danes varia že skoraj obvezna oprema vsakega odgovornega cestnega kolesarja.