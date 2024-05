Švedska prestolonaslednica Victoria je ob začetku iz predsedniške palače v Stockholmu vsem zaželela veliko sreče.

Največje glasbeno tekmovanje letos zaradi aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu poteka v senci protestov proti udeležbi Izraela na evrovizijskem izboru.

Tik pred današnjim finalom so tudi sporočili, da je iz tekmovanja izključen nizozemski kandidat Joost Klein. Po poročanju nizozemske televizije Avrotros naj bi bila v ozadju Kleinova agresivna gesta do ženske, ki ga je nedovoljeno snemala, a se je sam ni dotaknil. Kaj natanko se je zgodilo, še ni jasno. Je pa švedska policija začela preiskavo. Mesto številka pet na seznamu nastopajočih tako v velikem finalu ostaja prazno.

Slovenijo v finalu evrovizijskega izbora zastopa Raiven s skladbo Veronika. Nastopila bo kot 22. po vrsti.

Skupno bodo v velikem finalu nastopili predstavniki 25 držav.

Gledalci in poslušalci lahko letos glasujejo po telefonu ali prek aplikacije od prvega nastopajočega dalje. Kdo bo zmagovalec bo določilo glasovanje strokovnih žirij in glasovanje gledalcev.

Pesem Evrovizije švedski Malmö gosti po lanski zmagi švedske predstavnice Loreen s pesmijo Tattoo v britanskem Liverpoolu. Mesto že tretjič gosti evrovizijski izbor, doslej so ga pripravili že leta 1992 in 2013. Švedska sicer tekmovanje za pesem Evrovizije gosti sedmič. V prestolnici Stockholm je evrovizijski izbor potekal leta 1975, 2000 in 2016, v drugem največjem mestu Göteborgu pa leta 1985.