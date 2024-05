Maribor je na večnem derbiju potrdil dobro formo v spomladanskem delu sezone. Na 60. medsebojnem obračunu od sezone 2009/10 naprej so Štajerci vpisali 24. zmago, Olimpija ostaja pri 14. V tej sezoni je štajerska zasedba slavila trikrat proti Olimpiji, in sicer s 3:1, 2:1 in 2:1, ljubljanska pa enkrat z 2:1.

Na lestvici so zdaj Mariborčani skočili na drugo mesto, imajo dve točki prednosti pred Olimpijo. Drugo mesto sicer prinaša nekoliko poznejši začetek poletnih evropskih izzivov v konferenčni ligi. Maribor bo zadnjem, v 36. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Kopru, Olimpija pa bo gostila Bravo.

Prvi strel sta ekipi sprožili v osmi minuti, takrat je od daleč pei Olimpiji, ki jo je po slovesu Zorana Zeljkovića tokrat vodil kar športni direktor Goran Boromisa, poskusil David Sualehe, a ni bil nevaren, nevarnejši je bil v deseti minuti Peter Agba, ko je z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

Domačini so povedli v 15. minuti, svoj 14. gol v sezoni je dosegel Hilal Soudani po napaki Matevža Vidovška, ki je po podaji Josipa Iličića z leve strani v kazenski prostor zaplaval v prazno. Za Iličića je bila to deseta podaja v sezoni.

Po dobrih 20 minutah je moral tekmo zaradi poškodbe predčasno končati domači adut Jan Repas, zamenjal ga je brat Žiga. Tik pred tem so Ljubljančani še enkrat streljal od daleč, tudi takrat nenevarno.

V 27. minuti pa je znova udarila naveza Iličić-Soudani, Iličić je takrat zadel, vendar je bil pred tem podajalec Soudani v prepovedanem položaju.

Olimpija je sicer precej več streljala, a so bili njeni poskusi nenevarni ali blokirani, konkretnejši so bili Štajerci, ki so prek Arnela Jakupovića ob koncu polčasa še enkrat zadeli, a je bil strelec v prepovedanem položaju.

Tudi uvod drugega polčasa je nakazal na zanimivo dogajanje z nekaj obetavnimi akcijami na obeh straneh, v 58. minuti pa so gosti izenačili. Nemanja Motika je preigrala na levi strani, oddal žogo do Sualeheja, ki je sprožil s 13 metrov, žoga se je nato odbila še od Martina Milca in končala v mreži.

Maribor pa je hitro odgovoril z novim vodstvom, po Iličićevi podaji iz kota z leve strani je z glavo zadel Pijus Širvys. Nato je v 79. minuti z glavo zgrešil Etienne Beugre, pri Olimpiji pa je bil nenatančen Timi Max Elšnik v 81. minuti s strelom od daleč.

»Pred našimi navijači je bila to zadnja tekma. Drugo mesto še ni zagotovljeno. Danes lahko uživamo v tej zmagi, hvala navijačem za izvrstno podporo, ampak zdaj gre že osredotočenost na Koper, da si res zagotovimo to drugo mesto. Ne smemo pasti v evforijo, češ, saj je vse odločeno. Ni še konec,« je dejal Marko Božić za Šport TV.

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik pa je povedal: »Začetek je bil podoben tistemu v Stožicah, ko smo mi prevladovali. Potem pa so kaznovali našo nespametno potezo z individualno kakovostjo. To jih je vrnilo v igro, mi pa smo se trudili, nismo se predali, imeli zrele priložnosti, po izenačenju pa dobili zadetek iz prekinitve. Bil je derbi, ki bi lahko šel v obe smeri. Boli pa, da izgubiš zaradi zadetka iz prekinitve, ker smo vedeli, da so pri tem nevarni.«