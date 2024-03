Vrvež okoli britanske kraljeve družine, ki ga je sprožila ponesrečeno digitalno predelana fotografija vojvodinje Cambriške Kate Middleton z otroki, se še ni polegel. Špekulacije spletnih vohljačev in šala ameriškega komika Stephena Colberta pa ga je še okrepila. Teorija zarote, da za odsotnost vojvodinje Cambriške ni krivo okrevanje po operaciji 19. januarja, je sedaj dobila nov zasuk. Nova teorija trdi, da je za njeno odsotnost kriva prevelika gneča v njenem zakonu. Sumi ob tem padajo na princa Williama, ki da naj bi imel afero s Sarah Rose Hanbury.

Sarah Rose Hanbury je nekdanja manekenka in žena Davida Rocksavaga, sicer 7. markiza Cholmondeleya. Zakonca sta bila tesna prijatelja valižanskega princa in vojvodinje. Skupaj so preživljali vikende in hodili na prireditve. Prijateljstvo pa naj bi stkali zlasti zaradi bližine domov v Norfolku. Hanburyjeva ima vezi tudi s kraljevo družino. Njena babica je bila družica na poroki kraljice Elizabete II. Bila je pogosto prisotna na kraljevih dogodkih, vključno s kronanjem kralja Karla III. Jo je pa zadnja leta veliko težje videti v družbi princa Williama. Leta 2019 so se namreč pričele širiti govorice, da se je med njima spletla afera. Kraljeva družina se na govorice nikdar ni javno odzivala, naj pa bi William in Kate zakonca Cholmondeley počasi izločila iz svojega življenja.

Odsotnost Kate, ki traja že več kot dva meseca, je medtem na površje znova potisnila ugibanja o Williamovi (ne)zvestobi. »No, zdaj spletni vohljači ugibajo, ali je odsotnost Kate povezana z afero njenega moža in bodočega angleškega kralja Williama,« je v svoji oddaji rekel Stephen Colbert. »Tabloidi so tedaj pisali, da se je Kate domnevno soočila z njim glede tega, ta pa se je nasmejal in rekel, da so govorice izmišljene.« Colbert je nato pripomnil: »Vedno dober odziv, ko te žena obtoži varanja.«

Kraljeva družina se pričakovano javno ne odziva niti na serijo zadnjih ugibanj o morebitnih težavah v zakonu prestolonaslednika. Molk glede očitkov afere je medtem prekinila Sarah Rose Hanbury. Ta je prek svojih odvetnikov na vprašanje spletnega Business Insiderja odgovorila, da so »govorice v celoti neresnične«.