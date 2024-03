Podobnih izjav je hrvaška javnost vajena: novinarji vsako leto sestavijo cvetober najbolj žaljivih, nenavadnih, pa tudi zabavnih.

Včerajšnjo odločitev ustavnih sodnikov je pospremil z žaljivkami na račun ustavnih sodnikov: »Nepismeni kmetje so. Apeliram na kolege in državljane, ki bodo na koncu sodili o tem državnem udaru – kajti to je čisti državni udar – da se to razreši na volitvah. Jaz bom predsednik vlade na zakonit način. To so nepismeni gangsterji, s takimi ljudmi ne morete delati. Ne morem si podeliti mandata, bom pa postal predsednik vlade po zakoniti poti.«

Redna tarča Milanovićevih napadov so sicer premier Andrej Plenković in njegova ekipa. Plenkoviću je pred časom navrgel, da zaradi slabokrvnosti ne more narediti niti dveh sklec.

Precej besednih izmenjav sta imela tudi zaradi drog. Na Plenkovićeve očitke, da Milanović smrka, mu je odgovoril, da je to zaradi težav s sluznico, dodal pa tudi, da ima Plenković politični Tourettov sindrom.

O nekdanjem obrambnem ministru Banožiću je rekel, da je lahko le šef vojaškega orkestra, čeprav ne razlikuje niti med tamburico in bazenom.

Orel in nilski konj

Milanović in Plenković sta se zaradi ločenega protokola zapletla tudi pri obeležitvi 30. obletnice vojaške akcije Plitvice.

»Nisva iz istega ekosistema, jaz sem orel, on pa povodni konj. Sicer papca vodne lilije, vendar ima hudoben značaj. Povodni konj je nevarnejši od hijene. Jaz sem sokol. Tudi to sicer ni lepo, a vsaj ni mrhovinar.«

Kako daleč je segel spor med predsednikom Milanovićem in vladajočo stranko, kaže objava predsednika sabora Gordana Jandrokovića na Facebooku, potem ko mu je Milanović dejal, da nima mišic. Jandroković je namreč objavil svojo fotografijo iz mladosti v kopalkah:

Milanović je odgovoril, da »to sploh ni vulgarno, ampak samo patetično.«

Prepir se je vnel tudi v zvezi z operacijo Nevihta: Milanović je očital Plenkoviću, da je prvič splezal na kninsko trdnjavošele leta 2016. HDZ je nato objavil posnetek Milanovićevega padca z oklepnika, ta pa je odvrnil, da je le skočil na beton, se prevrnil in vstal, Plenković pa da je hlinil slabokrvnost, da mu ni bilo treba služiti vojaškega roka.

Milanović se je uspel spreti tudi z združenji za zaščito žensk zaradi izjave o zlorabljenih ameriških igralkah, ki da »niso vse žrtve spolne zlorabe.« Na njegove izjave se je odzvala pisateljica Vedrana Rudan, ki pa ji tudi ni ostal dolžan. Boljševistični teror v javnem prostoru! No pasaran! Za svobodo govora, normalnost in zdrav razum, je zapisal na facebooku.