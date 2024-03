Pred dnevi so v Luki Koper zasegli 260 kilogramov kokaina, je poročala Televizija Slovenija. Droga naj bi bila na trgu vredna okoli deset milijonov evrov. Na policiji novice še niso potrdili.

Da se dogaja nekaj nenavadnega, sta prva opazila varnostnika. Ob tovorni ladji, ki je iz Južne Amerika pripeljala sojo, sta namreč videla potapljača, ki sta skušala iz rezervoarja za balastne vode izvleči pet večjih torb. Prijeli so ju. Potapljača, državljana Brazilije in Albanije, naj bi se s podvodnim skuterjem pripeljala po reki Rižani.

Rekorden zaseg leta 2019

Šef slovenskih preiskovalcev za organiziran kriminal Damjan Apollonio je v lanskem intervjuju za Dnevnik povedal, da zasežena količina droge po nekaterih ocenah predstavlja le okoli petnajst odstotkov kokaina, ki doseže evropsko obalo. »Kriminalne združbe za transport večjih količin kokaina običajno izberejo pomorsko tihotapsko pot, kokain skrijejo v zabojnike med različne proizvode. V enem primeru smo raztopljen kokain našli med stroji, drugič pakete prahu med sadeži,« je pojasnil. Heroin k nam prihaja iz Irana in Afganistana, leta 2001 in 2003 so ga v Luki Koper našli med ratlukom in dateljni, skupno je šlo za 360 kilogramov, aprila 2018 pa so zasegli okoli 300 kilogramov heroina na ladji iz Irana, skritega v vrečah lepila. Po oceni policije bi z njim lahko zaslužili med 30 in 50 milijonov evrov.

Največji zaseg od osamosvojitve je policija izvedla leta 2019. Šlo je za pošiljko 729 kilogramov heroina, ki je iz Združenih arabskih emiratov prek Egipta v koprsko pristanišče prispela med rolami polietilenske folije. Kriminalno združbo je slovenska policija razbila skupaj z madžarskimi kolegi.