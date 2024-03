Kuhanje in peka, vrtnarjenje, šivanje, vezenje, klekljanje, dramska igra in nastopanje pred kamero. Učenje angleščine in francoščine, joga, izleti v naravo in skrb za zapuščene muce. To je zgolj nekaj dejavnosti v vsakdanu petindvajsetih otrok od 1. do 8. razreda, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo zavod Feniks in stavijo na drugačno pot šolanja. Zavod je na pobudo zaskrbljenih staršev in učiteljic, ki menijo, da je današnji šolski sistem neprijazen in zahteven, a obenem neučinkovit, odprl vrata pred tremi leti.

V šolskem letu 2021/22 se je tam šolalo 23 učencev iz šestih različnih osnovnih šol in vsi so napredovali v naslednji razred na svojih matičnih šolah. Lansko leto so uspešno zaključili s 27 otroki iz osmih okoliških šol, dve angleško govoreči deklici sta se jim pridružili v februarju. Zavod stavi na vodeno poučevanje na sproščen način, v manjših skupinah in ob možnosti raznolikih dejavnosti, ki otroke pripravijo na samostojno in zadovoljno vsakdanje življenje.

»Čeprav otroci za svoje izdelke ne dobijo ocen, se vedno potrudijo in dajo vse od sebe. Dobro se zavedajo, da poleg usvajanja obveznega šolskega programa pridobivajo tudi konkretna znanja in veščine. Pri nas se igramo veliko družabnih iger, kartamo, pojemo angleške, slovenske in francoske pesmi ter ustvarjamo. Vse to brez prisile in ustrahovanja,« nam zaupa profesorica slovenščine in francoščine Tanja Potočnik in poudari, da se da tudi vzporedno z javno šolo zelo dobro in učinkovito pripraviti otroke na življenje.

Brez televizije in telefonov, ampak s prijatelji

V hiši v središču mesta, obkroženi z dvoriščem, zelenico in vrtom ter s pogledom na škofjeloški grad, poleg Potočnikove otroke od 1. do 9. razreda vsak dan med 7. in 15. uro usmerjajo, motivirajo in poučujejo še diplomirani učiteljici in pomočnica: Anika, Maša in Mojca. Vse so pustile redno službo, ker zaradi razmer v šolstvu niso mogle več delati.

Ponosne so, da v zavodu nimajo elektronskih naprav in da otroci ne pogrešajo niti brskanja po telefonu niti gledanja televizije. Kljub temu dolgčasa ne poznajo: deklice se po pouku rade zamotijo z ustvarjanjem, fantje stavijo na družabne igre ali listanje revij o avtomobilih. »Otroci in učitelji se med sabo tikamo, saj se medsebojno spoštujemo in menimo, da vikanje ljudi med seboj oddaljuje. Med seboj se radi objamemo, poveselimo in kdaj potočimo tudi kako solzico. Največji doprinos za otroke pri nas sta medgeneracijsko povezovanje in pomoč. Otroci so zadovoljni in jih moramo včasih kar spoditi domov,« pove sogovornica.

Domačih nalog se poslužujejo le v primeru, da kateri od otrok potrebuje dodatno učenje. Lani so medse sprejeli angleško govoreči deklici iz New Yorka in tako še obogatili svoja obzorja kulturnega sodelovanja. Otroci, ki v zavod prihajajo iz Škofje Loke, krajev iz Poljanske doline in Kranja, so zelo ponosni tudi na svoj izdani časopis Feniksov cajtng in posneta kratka filma. Sodelujejo tudi z mačjim zavetiščem, kjer enkrat na teden pomagajo pri čiščenju in igranju z zapuščenimi mucami. V zavodu skrbijo tudi za mednarodno sodelovanje: z osnovno šolo na severu Francije si otroci izmenjuje klasična pisma, v katerih si dopisujejo v angleščini.

Delo na vrtu in izlet na bližnji hrib

Med našim obiskom Feniksa so starejši otroci izpopolnjevali svoje znanje angleščine in matematike, mlajši pa so prisluhnili predavanju o kavi in njenem nadomestku – cikoriji, ki so jo tudi pokusili. V teh dneh jih čaka obdelovanje vrta: posejali in posadili bodo grah, korenje, čebulo, krompir, paradižnik in bučke, že sedaj se veselijo tudi zrelih domačih malin, robid, kosmulj in jabolk, ki bodo zrasli na vrtu.

Otroci zelo radi kuhajo in spečejo čemaževe kruhke. Zelo so samostojni, vse delo – od nabave sestavin v trgovini do priprave jedi in pomivanja posode – opravijo sami. »Ob lepem vremenu se najraje odpravimo v naravo ali na izlet na bližnji Lubnik, Osolnik ali Križno goro. Otrok nikoli ne zapiramo med štiri stene, ampak imajo ves čas pristne stike z zunanjim svetom, pa tudi učiteljice smo jim ves čas na voljo in jih spodbujamo k temu, da vprašajo, kar jih zanima,« je povedala učiteljica.

Kaj pa v Feniksu menijo glede odločitve šolskega ministrstva, ki želi s spremembo zakona o šoli izenačiti izobrazbene standarde vseh učencev, zato bodo morali učenci na domu z novim šolskim letom namesto 9 izpitov v mesecu in pol opraviti kar 15 izpitov? »Otroci so že sedaj najranljivejša in najbolj spregledana skupina. Opaziti je ogromen porast psiholoških stisk, da zasvojenosti z zasloni niti ne omenjam. Namesto da bi odločevalci otroke razbremenili balasta, jim bodo uvedli še več stresa. Dodatni izpiti nam bodo zagotovo ukradli del alternative in edinstvenosti, a se tega ne bomo ustrašili in verjamemo, da bomo zmogli,« se nadeja Tanja Potočnik.

