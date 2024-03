Cengizovi delavci so predrli vzhodno cev karavanškega predora. Vrtanje 3546 metrov dolgega tunela se je na slovenski strani začelo leta 2020 in je trajalo dobrih 43 mesecev. Še dodatnih 19,5 meseca je predvidenih za zaključna dela, montažo elektrostrojne opreme in testiranja. Promet skozi predor naj bi naposled stekel jeseni leta 2025.

Pot do današnjega slovesnega predrtja vzhodne cevi Karavanškega predora je bila dolga in polna zapletov pri izbiri izvajalca, ki je povzročila več kot dvoletno zamudo celotnega projekta. Turško podjetje Cengiz je bilo za projekt izbrano decembra 2019, vrtanje pa se je na slovenski strani pričelo leta 2020. Prvih 900 metrov predora so izkopali do 3. junija 2021. Tri mesece kasneje so Avstrijci že sklenili izkop svojega 4042 metra dolgega dela tunela. Tudi Cengiz je izkop zaključil s petmesečno zamudo. Ker je gradnja tunela sovpadla z energetsko krizo, se je za 9 milijonov evrov podražil tudi strošek za davkoplačevalce. Celoten izkop slovenskega dela bo po zadnjem aneksu namreč stal 129,28 milijona evrov.

»Gradnja zahtevnih infrastrukturnih projektov je vedno kompleksna zadeva, zato nikoli ni mogoče povsem izključiti odstopanj in sprememb, vendar moramo stremeti k temu, da bi jih bilo čim manj. To je naloga vseh, ki smo politično odgovorni za upravljanje države, svoje pa morajo narediti tudi drugi družbeni podsistemi. Vsi si moramo prizadevati za racionalno državo, ki se sproti in učinkovito odziva na tekoče izzive. Glede tega nas čaka še kar nekaj dela,« je na slovesnosti povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Do odprtja predora, ki bo predvidoma jeseni prihodnje leto, bodo v tunelu uredili še elektro in strojno opremo. Ta mora biti na obeh straneh tunela enaka, zato bosta Dars in avstrijski Asfinag ta del projekta izvajala skupaj. Vodilno vlogo bodo prevzeli Avstrijci, ki bodo tudi izvedeli razpisa za obe strani tunela, Dars pa bo v vlogi soinvestitorja.

Enosmerni promet po obeh ceveh skozi predor Karavanke bo predvidoma stekel šele leta 2029. Po zaključku gradnje vzhodne cevi bo Dars namreč pričel z obnovo dotrajane zahodne cevi. »Sem optimistka po naravi, zato verjamem, da datumi držijo, predvsem pa si želim, da smo iz te zgodbe znali razbrati nauke, da se takšni zapleti, kot so se dogajali ob začetku tega projekta, ne bodo več ponovili,« je še dodala Bratuškova.