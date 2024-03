»Nimam besed, ki bi opisale moja čustva. To je nekaj, o čemer sem sanjala od takrat, ko sem se začela ukvarjati s smučarskimi skoki. To je tisto, kar me je gnalo naprej tudi v težkih dnevih. Veliki kristalni globus je uresničitev mojih sanj,« so bili prvi odzivi sedaj že 19-letne (rojstni dan je imela v petek) Nike Prevc, potem ko je tudi uradno postala najboljša skakalka zime 2023/24. Za dokončanje naloge je potrebovala le nastop na tekmi, saj je bilo sobotno dogajanje na Norveškem zaradi slabega vremena odpovedano. V svojem slogu velike perfekcionistke se je na hitro dotaknila tudi tekme na letalnici v Vikersundu, kjer ni bila zadovoljna z enajstim mestom. »Žal mi je bilo vsakega izgubljenega metra na letalnici. A vseeno me je sedaj povozila sreča ob zmagi v skupnem seštevku,« je dodala skakalka kranjskega Triglava, ki odkrito priznava, da si je zelo želela preleteti 200 metrov, a je osebni rekord postavila pri 190,5 metra. Postala je četrta slovenska skakalka z velikim kristalnim globusom. Pred tem so podvig dosegli Primož Peterka (dvakrat), Peter Prevc in Nika Križnar. Zgodovinski trenutek, ko bo globus dejansko tudi prejela, bo doživela na srednji Bloudkovi letalnici v Planici v četrtek zvečer, ko se bo zaključil svetovni pokal za ženske.

Se vidimo v Planici

Ema Klinec je v Vikersundu dokazala, da je najboljša letalka v slovenski vrsti, in se na zmagovalnem odru veselila tretjega mesta. Zanjo sta bili premočni Norvežanki Eirin Maria Kvandal, ki si je s tretjo zmago na turneji Raw Air prepričljivo zagotovila prvo mesto v skupnem seštevku tega tekmovanja in denarno nagrado 40.000 evrov, ter Silje Opseth, ki je z 230,5 metra postavila nov ženski svetovni rekord v poletih. V slovenskem taboru Vikersund malce razočarana zapušča Nika Križnar, ki si je izjemno želela preleteti 200 metrov, a ji tudi drugo leto zapored to ni uspelo. »Ema je dokazala, da je letalka. Kljub skrhani formi v zadnjem obdobju ji je uspelo priti na stopničke. Nika Prevc je lepo stopnjevala svoje nastope, prišla je do osebnega rekorda. V Planico pridemo že veseli, kajti tisto, kar smo skrbno peljali skozi sezono, smo tudi skrbno pripeljali do konca v Planico. Se vidimo!« je nov uspeh na mestu glavnega trenerja povzel ​Zoran Zupančič, ki je vse povabil na zaključek svetovnega pokala, kjer se obeta pravi skakalni praznik.

Prevčeva je!

Uspeh pa ni spravil na noge le celotne ekipe A v smučarskih skokih in Nike Prevc. Veliki kristalni globus je pomemben za celotno slovensko skakanje. »Sploh ne vem, kaj naj rečem. Neverjetno, kaj naša 19-letnica počne v tej zanjo prvi sezoni. Vse je bilo zanjo prvič, tudi to, da je tretjega januarja oblekla rumeno majico. Vidi se, da ima Prevčeve gene. Njen uspeh pomeni še en dokaz, da se dobro dela tudi na nižjih nivojih, ne le najvišjih. Ta rezultat je potrditev tistega, kar delamo že 20 let. Dal nam je nov zagon in vero za tiste, ki prihajajo: torej da je mogoče dosegati tudi takšne vrhunske rezultate,« je pomen uspeha opisal vodja panoge za smučarske skoke na Smučarski zvezi Slovenije ​Gorazd Pogorelčnik.

Veliko zaslug za uspeh Nike Prevc ima tudi ​Stane Baloh, ki je bil njen trener, ko je najbolj potrebovala vodenje v mladinski reprezentanci. »Zelo sem vesel, a hkrati tudi presenečen, da je pri svojih letih prikazala toliko mirnosti in predvsem konstantnosti skozi celo leto. Priznam, da nisem pričakoval tako visokega nivoja in predvsem tako malo nihanja. A tukaj je treba dodati, da je Nika Prevčeva in ko njim enkrat gre, potem gre. Tega smo sedaj v Sloveniji že navajeni in zares vse čestitke ob tem uspehu.«

Svoje je dodal tudi član dinastije Prevc, Cene, ki je že zaključil kariero. »Tega nisem pričakoval. A ker vem, česa je Nika sposobna, niti nisem presenečen. Verjamem, da se bomo v prihodnosti lahko večkrat v miru usedli na kavč in jo občudovali, kaj nam bo še pripravila. Nika je sedaj res gonilna sila družine, a mislim, da ji Domen tudi tega ne bo kar tako enostavno prepustil in še ni rekel zadnje ter zna še marsikaj pokazati. Kje se skriva naš družinski fenomen, je težko ugotoviti, a če dobro pogledamo, imamo vsi enake temelje. Se pravi istega očeta in mater. Vzgoja in vrednote, ki sta nam jih dajala, ko smo bili otroci, očitno pripomorejo k temu, da smo se vsi sposobni gnati, kar pripelje tudi do vrhunskih rezultatov,« je nad uspehi svoje sestre navdušen ​Cene Prevc.

Vikersund v številkah Moški posamično, prva tekma: 1. Kraft 256,9 točk (244,5 m); 2. Huber (oba Avs) 248,2 (247,5), 3. D. Prevc (Slo) 245,4 (236,5), 4. Granerud 231,1 (232,5), 5. Johansson (oba Nor) 227 (220,5), 7. Zajc 224 (215), 8. P. Prevc 222,6 (223), 18. Kos 206 (211,5), 19. Lanišek (vsi Slo) 205,5 (201,5). ​Moški posamično, druga tekma: 1. Huber 689,2 (244, 240,5, 231), 2. Kraf 671,9 (230, 240, 232,5), 3. Zajc 633 (219, 235,5, 225,5), 4. P. Prevc 628,5 (216, 223,5, 243,5), 5. D. Prevc 619,4 (233, 231, 214), 16. Kos 317,6 (216, 181), 17. Lanišek 311,8 (188, 196). Skupno Raw Air: 1. Kraft 2494,7 točk, 2. P. Prevc 2369,1, 3. Huber 2326,7, 4. Zajc 2281,9, 5. Hayböck (Avs) 2239,8, 10. D. Prevc 1986,6, 11. Lanišek 1933,6, 14. Kos 1891,4. Skupno poleti (4/6): 1. Kraft 340 točk, 2. Huber 249, 3. Zajc 246, 4. P. Prevc 242, 5. D. Prevc 176, 17. Kos 51, 29. Lanišek 26, 35. Mogel (Slo) 4. Skupno svetovni pokal (31/33): 1. Kraft 2063 točk, 2. Kobajaši (Jap) 1633, 3. Wellinger (Nem) 1459, 4. Hörl (Avs) 1133, 5. P. Prevc 931, 9. Kos 744, 13. Lanišek 655, 15. Zajc 590, 16. D. Prevc 569, 51. Mogel 28, 61. Jelar (Slo) 7. ​Ženske posamično: 1. Kvandal 431,2 (202, 212), 2. Opseth (obe Nor) 425,2 (203, 230,5), 3. Klinec (Slo) 375,9 (197, 203), 4. Schmid (Nem) 355,2 (183,5, 195), 5. Ito (Jap) 348,1 (200, 185), 10. Križnar 328,6 (182, 184,5), 11. N. Prevc (obe Slo) 303,5 (190,5, 161). ​Skupno Raw Air: 1. Kvandal 1790,4, 2. Opseth 1638,4, 3. Pinkelnig (Avs) 1634,9, 4. Schmid 1599,6, 5. N. Prevc 1579, 6. Križnar 1557,1, 16. Klinec 1346, 29. Komar 835,4, 38. Bodlaj (obe Slo) 531,5. ​Skupno svetovni pokal (27/28): 1. N. Prevc 1394, 2. Pinkelnig 1205, 3. Ito 986, 4. Loutitt (Kan) 950, 5. Seifriedsberger (Avs) 895, 6. Križnar 869, 13. Klinec 528, 26. Komar 187, 34. Bodlaj 51, 35. Košnjek 48, 36. Erzar 42, 56. Jesenko (vse Slo) 3.

Domen in Peter sestavila stopničke Prevčevih Čeprav je tudi v moški konkurenci sobotna preizkušnja odpadla, so organizatorji v nedeljo izpeljali dve tekmi za svetovni pokal. Eno z eno serijo in drugo s tremi, kar je bila letošnja posebnost turneje Raw Air. Popoln dan družine Prevc je na sprinterski tekmi s tretjim mestom nadaljeval Domen Prevc. Vodja moške ekipe in dinastije Prevc, Peter, pa je z osmim in četrtim mestom osvojil skupno drugo mesto na turneji Raw Air. Družina Prevc je tako v enem dnevu sestavila celoten oder za zmagovalce. Danes sta bila nepremagljiva Avstrijca Daniel Huber in Stefan Kraft, ki sta dvakrat zasedla prvo in drugo mesto. Zmagovalec skupnega seštevka in norveške turneje Kraft je bil boljši dopoldne, Huber pa popoldne. Za še eno slovensko tretje mesto je danes poskrbel Timi Zajc, ekipni uspeh pa sta s četrtim in petim mestom dopolnila brata Prevc.