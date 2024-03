Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da so jih danes okoli treh popoldne obvestili o hudi prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena avtomobil in tovornjak. V trčenju se je voznik avtomobila tako hudo poškodoval, da je umrl že na kraju nesreče. Policisti so cesto zaradi ogleda kraja nesreče zaprli, obvoz pa poteka po lokalnih cestah. Več informacij bodo sporočili po zaključenem ogledu.