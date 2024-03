Zakon o kakovosti v zdravstvu bo za paciente, ki si zaslužijo varno in kakovostno obravnavo, izjemnega pomena. Področje kakovosti v zdravstvu in njenega spremljanja do sedaj v Sloveniji ni bilo sistemsko urejeno, zakon pa bo to področje zagotovo izboljšal, je prepričana ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Zakon, ki bo veljal za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, bo po njenih besedah prinesel osnovne strukture, na podlagi katerih bodo lahko zastavili sistemsko in kakovostno spremljanje varnosti in kakovosti zdravstvenih obravnav. Pomembno je namreč, da v zdravstvu najprej določijo kazalnike kakovosti, ki lahko natančno in sistematično merijo kakovost zdravstvene oskrbe. Kazalniki pa morajo biti primerljivi med izvajalci kot tudi mednarodno, je dejala ministrica.

Trenutni kazalniki izidov zdravljenja so po njenih besedah izjemno omejeni in se velikokrat omejujejo le na umrljivost. »Bolniku je zagotovo po vsakem zdravstvenem posegu pomembno veliko več kot samo to, ali preživi ali ne. Pomembno je, za koliko se mu zdravstveno stanje izboljša,« je poudarila.

V Evropi je veliko primerov dobrih praks

Kot je dodala, je v Evropi veliko primerov dobrih praks, kjer so z uvedbo kazalnikov kakovosti v zdravstvenem sistemu uspeli pomembno izboljšati zdravje in obravnavo. Na nekaterih področjih so uspeli ustvariti prihranke tudi do 20 odstotkov, saj so bolniku lahko veliko bolj nazorno in kakovostno obrazložili stranske učinke in izide zdravljenja ter zdravstvenih obravnav.

Na vprašanje, kakšni bodo prihranki v Sloveniji, je Prevolnik Rupel odgovorila, da je o njih težko govoriti. Najprej bo namreč treba izmeriti, kje so v slovenskem zdravstvenem sistemu odkloni, šele potem bodo lahko bolj realno ocenili prihranke.

Zakon poleg kazalnikov kakovosti prinaša tudi certifikacijo in akreditacijo na podlagi mednarodnih standardov. Te v Evropi uporablja večina držav, le nekatere velike države imajo svoje standarde, je pojasnila.

Delovna skupina za pripravo zakona je na ministrstvu za zdravje delo začela oktobra lani. Zakon je v zaključni fazi in bo šel v naslednjih dveh tednih predvidoma v javno obravnavo. Ministrica je napovedala, da bo zakon obravnavan po rednem postopku, saj si želi konstruktivne javne razprave vseh deležnikov, ki bodo lahko zakon še dodatno izboljšali.