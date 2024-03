»Če bi lahko izbiral, bi si v olimpijskih kvalifikacijah izbiral skupino, v kateri smo. Tu ni nobene skrivnosti in tudi ne bežimo od tega, da smo eden od favoritov, vendar vemo, kaj šport prinaša,« je pred začetkom priprav na olimpijske kvalifikacije dejal slovenski rokometaš Blaž Janc, ki se je po odsotnosti na januarskem evropskem prvenstvu v Nemčiji, spet vrnil v slovensko reprezentanco. Tako kot tudi Matej Gaber.

»Oba sta dodana vrednost reprezentance. Če ne bi bila, ju ne bi bilo v Španiji. Njuna kakovost ni sporna in morda je vse skupaj kar nekako samoumevno, da bomo še močnejši, kot smo bili v Nemčiji. Nekateri zmotno menijo, da se bomo s Španci zanesljivo uvrstili na olimpijske igre, vendar takšni turnirji prinašajo veliko pasti. Ves čas bomo morali biti osredotočeni nase, na disciplino in samo igro,« se je vrnitve dveh izkušenih reprezentantov razveselil Uroš Zorman, selektor slovenskih rokometašev, ki je kot igralec nastopil na OI v Atenah in nato dvanajst let pozneje v Riu de Janeiru.

Slovenija z Brazilijo še ni izgubila

V Riu je do zdaj na svojih edinih olimpijskih igrah igral tudi Jure Dolenec. »Če zdaj kdo ni motiviran, potem nikoli ne bo. Seveda naraščata živčnost in pritisk, a za takšne tekme treniramo. Nastop na olimpijskih igrah predstavlja lepe trenutke v karieri in seveda moramo narediti vse, da bodo spomini nanje lepi. Nihče ne beži od tega, da smo si ustvarili lepo priložnost, vendar podobno razmišljajo tudi drugi tekmeci v skupini,« je pred današnjo uvodno tekmo z Brazilijo dejal slovenski kapetan, ki je v Riu de Janeiru že igral proti Braziliji. Z 31:28 je zmagala Slovenija, ki je bila na koncu šesta, le mesto za njo pa so bili domačini takratnih olimpijskih iger. Slovenski rokometaši so dobili tudi preostale tri medsebojne tekme. »Čeprav z njimi že dolgo nismo igrali, dobro poznamo njihove igralce, saj vsi igrajo v Evropi. Nekateri od njih v zelo močnih klubih, zato nikakor ne gre za naivno ekipo. Toda ker gre za južnoameriško ekipo, se je nanje težko pripraviti, saj nikoli ne veš, kaj od njih lahko pričakuješ. Verjamem, da je kakovost na naši strani, morda pa je celo dobro, da z njimi igramo prvo tekmo, ko bo utrujenost manjša,« je še dodal Jure Dolenec.

Brazilija z izjemo sedmega mesta na OI v Riu do zdaj v svetovnem rokometu ni pustila ravno velikih sledi. Njena druga najboljša uvrstitev je bilo deveto mesto na svetovnem prvenstvu leta 2019, vendar na največjem tekmovanju redno igrajo že vse od leta 1995, šestkrat so bili tudi na olimpijskih igrah. Tudi na zadnjih pred tremi leti v Tokiu, kjer so bili deseti. »Pogledali smo si dve njihovi tekmi z Argentino, vendar je bilo v njih videti malo pravega rokometa. Čeprav praktično vsi Brazilci igrajo v Evropi, še vedno igrajo 'divji' rokomet, kar predvsem velja za njihov napad, kjer je veliko odvisno od navdiha posameznikov. Ne vemo še, v kakšni zasedbi bodo igrali, niti ne, s kakšno obrambno postavitvijo, toda v zadnjih dveh letih so vedno igrali 6-0. Je pa res, da so veliko menjali zasedbo in bodo v Granollersu prvič igrali s tovrstno zasedbo,« je o igri današnjih slovenskih nasprotnikov dejal Zorman, ki včeraj še ni izdal, katerih šestnajst igralcev bo igralo proti Braziliji.

Vsi so v enakem položaju

Slovenski rokometaši so imeli prvi skupni trening z vsemi igralci v ponedeljek, vendar so v enakem položaju vsi njihovi tekmeci. Čeprav je v teh dneh največ govora o Braziliji, ki naj bi bila ob Španiji njihov glavni konkurent za eno od prvih dveh mest, ki vodita v Pariz, to ne pomeni, da v slovenskem taboru ne razmišljajo o domačinih turnirja in o Bahrajnu. Španija je januarja v Nemčiji razočarala s trinajstim mestom, vendar gre za reprezentanco, ki je bila v Tokiu tretja, kar je bila njena četrta bronasta kolajna na OI, med drugim pa se lahko pohvali s po dvema zlatima kolajnama na SP in EP.

*** Na olimpijske igre so že uvrščeni Francija, Danska, Japonska, Argentina, Švedska in Egipt. Prostih je še šest mest, po dve bo zapolnil vsak kvalifikacijski turnir. Drugi (Nemčija, Alžirija, Hrvaška in Avstrija) bo potekal v Hannovru, tretji (Norveška, Madžarska, Portugalska in Tunizija) pa v Tatabanyi.