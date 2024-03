Po poročanju britanskega Sky News so v Belgorodu padajoči ostanki sestreljenih brezpilotnikov poškodovali napeljavo za plin in prekinili elektriko v nekaterih vaseh. Guverner Aleksander Drozdenko je na omrežju Telegram zapisal, da so še eno brezpilotno letalo sestrelili, ko se je približevalo rafineriji nafte v regiji Leningrad.

Roman Starovojt, guverner regije Kursk severno od Belgoroda, je dejal, da so sistemi zračne obrambe uničili najmanj štiri brezpilotna letala, ki so jih izstrelili iz Ukrajine, vendar ni navedel dodatnih podrobnosti o morebitni škodi.

Ponoči sta ruska državna tiskovna agencija RIA in državna televizija Rusija-1 objavili obsežen intervju s predsednikom Vladimirjem Putinom. Ključne teme so bile jedrska vojna, volitve v ZDA in širitev Nata.

Putin znova o možnosti jedrske vojne z Zahodom.

»Z vojaško-tehničnega vidika smo seveda pripravljeni,« je dejal. Vendar je dodal, da uporaba tega orožja ni bila želja Kremlja.

Po vstopu Finske v Nato je Putin napovedal, da bo poslal vojake na finsko mejo, ker se zavezništvo še vedno širi. »Tam doslej nismo imeli vojakov, zdaj jih bomo imeli. Tam ni bilo sistemov za uničevanje, zdaj se bodo pojavili.«

Ruskega voditelja so vprašali tudi, kako bi se odzval, če bi ZDA poslale kopenske enote v Ukrajino. Rekel je, da bi Rusija v tem hipotetičnem scenariju potezo obravnavala kot intervencijo. »Ne mislim, da hitimo proti jedrskemu spopadu, vendar smo pripravljeni.«

Rusija pripravljena na pogovore o Ukrajini

»Pogajanja bi morala temeljiti na realnosti, ne pa na posledicah uživanja psihoaktivnih substanc.« Tiskovna agencija Reuters je prejšnji mesec poročala, da so ZDA po stikih med posredniki zavrnile Putinov predlog o prekinitvi ognja v Ukrajini. Na vprašanje o nedavnih ukrajinskih napadih na ruska obmejna območja je Putin odgovoril, da sumi, da skuša Kijev vplivati na rusko politiko. »Glavni cilj, o tem ne dvomim, je – če že ne zmotiti predsedniških volitev v Rusiji – vsaj nekako ovirati normalen proces izražanja volje državljanov,« pravi Putin, Moskva pa da bo po volitvah v ZDA sodelovala z Donaldom Trumpom ali Joejem Bidnom. »Na noben način se ne vmešavamo v nobene volitve in, kot sem že večkrat povedal, bomo sodelovali z vsakim voditeljem, ki mu zaupajo ameriški volivci.« Ruski voditelj je nato razkril, da ga je Donald Trump, ko je bil predsednik, grajal, ker simpatizira z zdajšnjim predsednikom Joejem Bidnom. »V zadnjem letu svojega predsedniškega mandata mi je gospod Trump, današnji kandidat, očital, da simpatiziram z Bidnom. V enem od pogovorov me je vprašal, ali želim, da zmaga ''Zaspani Joe''. In potem so Trumpa na moje presenečenje začeli napadati, ker naj bi ga jaz podpiral – no, to je popolna neumnost.« Putin je dejal tudi, da bi raje, da bi si Joe Biden zagotovil še en predsedniški mandat, namesto da bi se Donald Trump vrnil.

Ugotovitve iz poročil, ki kažejo, da Rusija pomaga Severni Koreji pri razvoju jedrskega orožja v zameno za strelivo, ki bi ga uporabila proti Ukrajini, je Putin je zanikal. »Demokratična ljudska republika Koreja ima svoj jedrski dežnik in za nič nas niso zaprosili.«