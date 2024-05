Lanska prva edicija mednarodnega plesnega festivala Baletne noči se je med občinstvom izkazala za zelo dobrodošel dogodek, ocenjujeta organizatorja Cankarjev dom (CD) in SNG Opera in balet Ljubljana, saj je nenazadnje baletna umetnost v našem prostoru precej priljubljena; v ljubljanskem Baletu opažajo celo znaten porast zanimanja za baletno umetnost, predvsem med mladimi, pravi njihov direktor Staš Ravter.

Štirje veliki baleti

Od 16. do 19. junija bomo lahko videli štiri baletne predstave, od tega tri gostujoče iz tujine. Rajmonda je ena zadnjih velikih mojstrovin slavnega koreografa Mariusa Petipaja. To klasično delo baletnega repertoarja bo na odru Gallusove dvorane izvedel Romunski narodni balet iz Bukarešte, v zasedbi pa bo kar 68 plesalcev. Iz Cankarjevega doma se bo nato festival selil v ljubljansko operno hišo, kjer bo na sporedu klasično baletno delo Trnuljčica, v izvedbi domačega baletnega ansambla. V gosteh bo dirigent Aryton Desimpelaere.

Festival se letos poklanja Vaclavu Nižinskemu (1889–1950), koreografu in plesalcu. V ta sklop sodi balet Nižinski Latvijskega narodnega baleta na koreografijo Marca Goeckeja. Vodja programa resne glasbe, opere in baleta v CD Aleš Drenik je izpostavil, da gre za sodobno baletno predstavo, ki razkriva najpomembnejše trenutke v življenju Nižinskega, hkrati pa prikaže, kako tesno sta umetnost in norost lahko povezani. »Balet na glasbo Chopina in Debussyja uporablja Goeckejev značilen minimalistični vokabular, živahen slog ter osredotočenost na svetlobo in sence,« je še povedal. Predstava je leta 2017 prejela italijansko nagrado danza & danza za najboljšo koreografijo leta.

Festival bo v Gallusovi dvorani sklenila baletna klasika Romeo in Julija v izvedbi ansambla HNK Ivana pl. Zajca Reka in koreografiji Jiříja Bubeníčka. Vodja gledališkega in sodobnoplesnega programa v CD Andrej Jaklič je zapisal, da to zgodbo pogosto pojmujemo kot zgodbo o ljubezni in njeni moči, čeprav so teme predstave predvsem nasilje in kaos, zmeda in smrt: »Veliko kontrastov in čustev morajo plesalci prestati v uri in pol.«

Genialnost in norost

»Ko razmišljamo in govorimo o Nižinskem, pravzaprav govorimo o začetku sodobnega, konceptualnega plesa,« meni generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski. Umetniški vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana Renato Zanella, ki v njem vidi tudi revolucionarja na področju dojemanja moškega plesalca, dodaja: »Pred Nižinskim se je ples utapljal v romantičnem izrazu, z njim pa je skokovito napredoval.«

Razstava pod naslovom Nižinski. Posvečen v ples, ki bo od začetka festivala do 20. avgusta na ogled v Veliki sprejemni dvorani CD, bo s fotografijo, videom in kreativno zasnovanim prostorom spregovorila o njegovem življenju in ustvarjalnosti. Med drugim bo izpostavljeno njegovo najbolj znano koreografsko delo Posvetitev pomladi s praizvedbo 29. maja 1913 v pariškem Gledališču Elizejskih poljan na avantgardno glasbo skladatelja Igorja Stravinskega. Uprizoritev je izzvala buren odziv občinstva in hkrati sprožila pravi val koreografskega ustvarjanja.

Velikega baletnega ustvarjalca Nižinskega so imenovali tudi bog plesa. Umrl je aprila 1950 v Londonu, star 60 let. O njem obstaja zelo malo arhivskih posnetkov, njegovo življenje in delo pa sta še vedno predmet različnih interpretacij. Dokumentarec Elisabeth Kapnist z naslovom Nižinski, duša v izgnanstvu predstavi dve plati Nižinskega: njegovo umetniško genialnost in postopen potop v norost. Po projekciji 13. junija v Kosovelovi dvorani bo sledil pogovor z letošnjim Prešernovim nagrajencem, koreografom dr. Henrikom Neubauerjem.