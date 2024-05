Evrovizija

Dva dneva razlike sta med uradnim začetkom političnega dogodka, ki spominja na zabavno oddajo, a se oklepa svoje političnosti, in finalom dogodka, ki je predvsem zabavna prireditev, a z vsemi svojimi atributi kaže na politični šov, čeprav se tega otepa. Zato se na Evroviziji kujejo meddržavna povezovanja, precej pogosto zmagujejo države, ki si to »zaslužijo« politično (Ukrajina leta 2022 ob napadu Rusije) ali ker »se tako spodobi« (Švedska lani, ker je bilo treba ob 50. obletnici zmage Abbe prireditev spraviti na Švedsko), a mora pri tem politika na videz ostati zunaj dvorane. Skupaj z zastavami in parolami. Na volitvah v evropski parlament na drugi strani bomo čez slab mesec izbirali že peti šopek slovenskih poslancev, a se, kot kaže, v vseh teh letih še nismo odlepili od razvedrilnega pristopa. Zdi se celo, da od leta 2004, ko smo v Sloveniji prvič volili »polnokrvne« poslance v evropski parlament, ta šov jemljemo vedno manj resno.