Izolska policista sta danes ob pol enih ponoči iz gorečega stanovanja rešila 67-letno žensko. Policist iz patrulje, ki je bila najbližje kraju požara, se je prvi prebil do mansardnega stanovanja. Vrata stanovanja so bila odprta, na tleh pa je ležala poškodovana 67-letnica. »Povlekel jo je na hodnik, zatem sta jo s policistko odnesla iz objekta in jo pokrila z alu folijo,« so sporočili s koprske policijske uprave in pojasnili, da je bila ženska hudo opečena. Reševalci so jo najprej odpeljali v izolsko bolnišnico, nato pa v ljubljanski klinični center. V požaru je poginil Izolankin pes, policija pa preverja sum kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.