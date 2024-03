Zunanja izredna strokovna nadzora sta v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj in UKC Maribor potrdila več nepravilnosti pri obravnavi pacientke, ki je po številnih zapletih po zdravljenju vnetja žolčnih kanalov in odstranitvi žolčnih kamnov nazadnje umrla zaradi zastoja srca. Strokovna komisija je med drugim ugotovila, da je bolnica najverjetneje doživela septični šok, ki pa ga zdravnica v UKC Maribor ni prepoznala in je pacientki predpisala zdravilo, ki je »bilo v tistem trenutku ravno nasprotno od tega, kar je potrebovala«. Že pred nujnim sprejemom v UKC Maribor pa sta se dve pomembni nepravilnosti pri zdravljenju pacientke, ki sta vplivali na nadaljnje zaplete, zgodili v SB Ptuj.

V SB Ptuj se z ugotovitvami komisije strinjajo

»Takoj, ko smo dobili zapisnik nadzora, smo zdravniku zapovedali delo pod nadzorom starejšega kolega. Drug ukrep pa bo ali je že prišel s strani zdravniške zbornice, ki bo opomnila kolega, kako naj poteka protokol odločanja,« je v odzivu zapisal prim. doc. dr. Tedoor Pevec, strokovni direktor SB Ptuj. Strokovni nadzor je namreč ugotovil, da je v njihovi bolnišnici zdravnik specializant sam - brez posvetovanja z nadrejenim specialistom - pacientko brez opravljene vse potrebne diagnostike odpustil domov, zatem pa se ji je stanje zelo poslabšalo, zaradi česar je bila pod nujno prepeljana v UKC Maribor. Že pred tem pa je bila iz SB Ptuj domov odpuščena s strokovno neustreznim navodilom. Pevec je še pojasnil, da se svojci umrle bolnice v prvi fazi niso strinjali z notranjim nadzorom, zato so počakali na zunanjega, ki ima tudi po njegovem večjo težo. »Z ugotovitvami se strinjam. Izjemno tudi osebno obžalujem sam dogodek, dve odločitvi, ki sta se pri nas odvili in sta se izkazali za slabi.«

Bolj skop pa je odziv UKC Maribor: »Poročilo o izvedenem izrednem strokovnem nadzoru smo prejeli 6. 3. 2024. Vodstvo UKC bo analiziralo sklepe nadzora in na osnovi tega ustrezno ukrepalo v časovno določenih rokih.« Ali so izvedli tudi notranji nadzor in že kakorkoli ukrepali glede na to, da je od dogodka minilo že skoraj poldrugo leto, nam (še) niso odgovorili.

So pa pojasnili, da je služba za pravne zadeve v zadnjih petih letih zabeležila 23 izrednih strokovnih nadzorov, ki jih je v UKC Maribor izvedla Zdravniška zbornice Slovenije. V dveh primerih zbornica še ni izdala poročila strokovnega nadzora, določene nepravilnosti pri obravnavi pa je zaznala le v enem.

Preberite tudi komentar Nine Knavs: Nevarnost molka