Klasična fižolova juha, oziroma pašta fižol je odlična in nujno je, da se ta recept obdrži. Lahko pa jo tudi nadgradimo z več dišavnicami – suhimi ali svežimi – z nekaj rdečega vina – lahko ga nadomestite z vinskim kisom – s paradižnikom – kašo in v sezoni še s svežim paradižnikom – in z neverjetno enostavno tehniko pasiranja, da se znebimo prežiganja.

Od klasične fižolove juhe se ta razlikuje v:

Dišavnicah – poleg lovorjevega lista, ki je v vseh fižolovih zadevicah res čudovit, v to juho dodajte še timijan, rožmarin in na koncu za svežino še peteršilj. Če oz. ko svežih dišavnic nimate, uporabite kar sušene.

Rdečem vinu – klasično fižolovo juho se na koncu ponavadi osveži z žličko vinskega kisa, če želite, pa to nadgrajeno različico obogatie raje z rdečim vinom. Rdeče vino, ki ga dodate ob kuhi, pusti neverjetno aromo, okus pa je neverjeten.

Paradižnikih – v klasično fižolovo juho se doda žlico paradižnikovega koncentrata, v to pa dodajte še malo paradižnikove kaše in če so v sezoni, še svež paradižnik, ki juho lepo osveži.

Pasiranju – Da se juho zgosti, kar je skoraj nujno, da ne jemo le vode, v kateri plava fižol, uporabite tehniko pasiranja. Iz juhe na koncu vzemite dve zajemalki juhe in jo s paličnim mešalnikom spasirajte, nato pa to gosto zmes umešajte nazaj v juho, ki jo zgosti. Tako zelo enostavno in tako zelo učinkovito.

Tako, kot v navadno pašto fižol, lahko tudi v tej juhci ukuhate testenine, da naredite juho še bolj nasitno. Nekuhane manjše testenine v juho stresite pred pasiranjem, da se bodo lažje skuhale.

Pa še dobra novica za vse, ki obroke pripravljate vnaprej – ta juha se lepo pogreje, zato je lahko pripravite tudi vnaprej, oziroma je pripravite več, da lahko v njej uživate večkrat.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

Najprej pa še nekaj idej za res dobre nadgrajene klasike:

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

2 žlici (olivnega) olja

1/2 čebule

2 stroka česna

1/2 žličke sušenega rožmarina (ali 1 vejica svežega)

1 žlica paradižnikovega koncentrata

2 dl paradižnikove kaše

1 žlička sušenega timijana (ali 4 vejice svežega)

1 pest svežega češnjevega paradižnika ali 1 veliki paradižnik (neobvezno)

2 žlici rdečega vina (in/ali 1 žlica vinskega kisa)

250 g kuhanega fižola

1 lovorjev list

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

1 šopek svežega peteršilja (ali 1 žlička sušenega)

PRIPRAVA

V večji kozici segrejte olje in na njem zmehčajte sesekljano čebulo. Dodajte sesekljan česen, paradižnikov koncentrat in rožmarin ter premešajte.

Dodajte kuhan fižol, paradižnikovo kašo, lovorjev list, timijan in vino, jušno osnovo in makarončke. Dobro premešajte in kuhajte približno 15 minut.

Iz juhe najprej NUJNO vzemite lovorjev list, nato pa dve zajemalki juhe prenesite v posodo za pasiranje, kamor po želji dodajte še nekaj peteršilja in zmiksajte. To gosto zmes nato vlijte nazaj v juho, premešajte in poskusite. Popoprajte in po potrebi še dosolite.

Juho postrezite v skodelice ali na krožnik, po želji še popoprajte in okrasite še z nekaj svežega peteršilja in kančkom olivnega olja in postrezite.